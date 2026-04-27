Wizink se carga de condenas judiciales por particulares en plena negociación para venderse a Unicaja

Wizink ha recibido múltiples reveses judiciales por la alta TAE de sus contratos de tarjetas revolving, consideradas desproporcionadas por los tribunales.

Unicaja está en negociaciones para comprar Wizink mientras sopesa los riesgos de las polémicas tarjetas revolving y las pérdidas financieras recientes del banco.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Wizink por vulnerar el derecho al honor de un cliente al comunicar una deuda controvertida a la CIRBE.

Wizink acumula varias condenas judiciales por demandas de particulares, incluyendo una indemnización récord de 25.000 euros por incluir a un cliente en el registro de morosos por una deuda discutida.

Wizink Bank acumula una ristra de condenas judiciales por clientes particulares en plena negociación de venta a Unicaja Banco. En la última de ellas, el banco de crédito al consumo tendrá que abonar a un cliente 25.000 euros por incluirle en un registro de morosos (en este caso, el CIRBE) por una deuda discutida, en lo que se ha convertido en la mayor indemnización a un particular por un asunto de este tipo.

Cabe recordar que, a mediados de abril, Unicaja confirmó "análisis preliminares" para una operación corporativa con Wizink. El banco malagueño quiere crecer en el segmento del crédito al consumo, un segmento más rentable para la banca por sus mayores intereses, pero a la vez de más riesgo por su mayor probabilidad de impago.

En este proceso, Unicaja está siendo asesorada en el ámbito financiero por PwC, mientras que Uría Menéndez es el asesor legal. Si bien aún no se ha adoptado "ninguna decisión definitiva".

Unicaja se enfrenta al reto de crecer en crédito al consumo sin poner en riesgo su precavido perfil crediticio ante el modelo más arriesgado de Wizink. Muchos analistas ya han advertido al banco andaluz de los riesgos potenciales.

El banco capitaneado por José Sevilla e Isidro Rubiales también tiene que tener en cuenta los resultados financieros de Wizink, que el año pasado cerró con unas pérdidas de 52,5 millones de euros, lo que supone duplicar los números rojos del año anterior.

El último capítulo judicial de Wizink ha llegado desde la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en una sentencia sobre un recurso de casación entre un particular y Wizink Bank por la inclusión de una deuda en la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE).

El demandante sostuvo que el banco vulneró su derecho al honor al comunicar a la CIRBE una supuesta situación de impago mientras existía un pleito sobre la validez de su tarjeta revolving.

En primera instancia, el juzgado le dio la razón y condenó a Wizink a pagar 25.000 euros. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Lugo revocó esa sentencia y consideró que no había intromisión ilegítima en el honor.

En la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, el órgano jurisdiccional estima el recurso de casación del demandante, invalida la sentencia de la Audiencia y confirma la solución de primera instancia.

El Supremo concluye que, en este caso, la comunicación a la CIRBE atribuyó al afectado una condición de moroso pese a que la deuda era controvertida y había sido finalmente declarada en parte indebida en el litigio sobre la tarjeta.

Por ello, el Supremo mantiene la indemnización de 25.000 euros a favor del demandante, y carga a Wizink Bank con intereses y costas.

Sentencias por 'revolving'

Este es el último de una serie de numerosos reveses judiciales para Wizink. Por ejemplo, el pasado diciembre el Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid condenó a Vodafone y Wizink a resarcir a un cliente tras ser robado con una duplicación de su tarjeta SIM.

La sentencia, novedosa por involucrar por primera vez a una operadora de telecomunicaciones y a un banco, concluía que la actuación negligente de ambas era concausa del daño y que no procedía dividir porcentajes de culpa.

Pero, sobre todo, los últimos años Wizink ha sido protagonista por condenas en lo relativo a sus polémicas tarjetas revolving. Los juzgados han entendido que la TAE aplicada en sus contratos, en muchas ocasiones por encima del 25%, era notablemente superior al normal del dinero y desproporcionada, dejando los contratos afectos de nulidad.

Este es el dilema al que se enfrenta Unicaja con la posible compra de Wizink. Según fuentes del mercado, el banco malagueño sopesa si adquirir el 100% de Wizink al fondo Värde Partners. El balance de Wizink asciende en estos momentos a unos 4.000 millones de euros. Además de créditos al consumo y tarjetas revolving, Wizink también dispone de productos de ahorro.

Värde adquirió al Santander su participación del 49% en Wizink para convertirse en su único accionista en 2018, después de que Banco Santander absorbiese el Popular tras su intervención por inviabilidad.