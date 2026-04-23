Bankinter descarta operaciones de compra en crédito al consumo o banca privada

Bankinter considera positivo que Pablo Hernández de Cos sea candidato a presidir el BCE y destaca la preparación de todos los postulantes al cargo.

La consejera delegada, Gloria Ortiz, reconoce interés en expandirse dentro de la eurozona en el futuro, pero no hay ninguna operación concreta prevista.

La entidad se mantiene centrada en España, Portugal e Irlanda como protección ante los impactos económicos internacionales, especialmente por los conflictos en Oriente Medio.

Bankinter sigue aferrado a España, Portugal e Irlanda como blindaje ante el impacto económico de la guerra en Irán. Tras haber integrado Bankinter Investment con Plenium para comprar a Alantra y otros socios el 64% de la gestora de activos privados parisina Access Capital, el banco español tampoco prevé nuevas operaciones corporativas a corto plazo.

Ni en segmentos donde tiene mucho interés en crecer, como el crédito al consumo o la banca privada. El análisis por parte de Unicaja Banco para hacerse con WiZink, o la venta de Singular Bank por parte de Warburg Pincus, no alteran los planes de Bankinter, que acaba de presentar un beneficio neto trimestral de 291 millones de euros, un 8% superior.

En la presentación de resultados, su consejera delegada, Gloria Ortiz, ha apostado por el crecimiento orgánico del grupo tanto en crédito al consumo como en banca patrimonial. Aunque sin mencionar expresamente a estas entidades, ha afirmado que "no vamos a entrar en operaciones inorgánicas, que algunas ventas hay en el sector y por todos es sabido".

Sí ve con mejores ojos saltar a nuevos mercados de la eurozona, "por similitud en normativa y divisa". "No tenemos en mente una geografía en concreto, sólo crecer a futuro donde nuestro modelo de negocio tenga el mismo éxito que ha tenido en Portugal e Irlanda. Pero, ahora mismo, no tenemos en mente nada", ha reconocido Ortiz.

La CEO de Bankinter se ha mostrado relativamente tranquila por los efectos económicos de los conflictos en Oriente Medio, puesto que "nadie quiere, ni queremos, que se alarguen en el tiempo". Habida cuenta, además, de que España está bien resguardada ante tales consecuencias y que Portugal e Irlanda también se muestran muy resilientes.

Tipos y relevo en el BCE

Preguntada por si ve posible que el BCE suba los tipos para contener el crecimiento de la inflación, Ortiz cree que, "las subidas de tipos, si las hay, no deberían ser muy altas".

Y, precisamente, sobre el organismo monetario de la zona euro, que a finales de 2027 verá como Christine Lagarde abandona la presidencia por agotamiento de mandato, si ésta no se marcha antes, desde Bankinter han opinado sobre las encuestas que dan al exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como uno de los favoritos a suceder a la francesa y quizá el más preparado para el puesto.

"Sería muy bueno para España tener a profesionales en puestos de tanta relevancia europea. Pablo Hernández de Cos está muy preparado y tiene muy buen perfil. Estaríamos encantados de que fuera él". Pese a ello, Ortiz ha añadido que "todos los candidatos [Joachim Nagel, Klaas Knot, François Villeroy de Galhau o Isabel Schnabel] son de mucha valía y tendrían nuestro apoyo" gane quien gane la ansiada carrera por el BCE.