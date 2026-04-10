March, ING y Wizink suben la remuneración de sus depósitos hasta el 2,5% para arañar cuota a la gran banca

Wizink mejora sus depósitos a plazos, con rentabilidades entre el 2% y el 2,2% TAE para periodos de 18 a 36 meses.

ING lanza nuevos depósitos a 18 y 24 meses con rentabilidades de hasta el 2,15% TAE, sin cantidad mínima de entrada.

Banca March destaca con su Depósito Flexible Avantio a 12 meses al 2,5% TAE, disponible para aportaciones de 30.000 a 300.000 euros.

March, ING y Wizink han subido la remuneración de sus depósitos hasta el 2,5% para ganar cuota frente a la gran banca.

Los bancos medianos aprietan la remuneración de sus depósitos para arañar cuota de mercado a la gran banca. Entidades como Banca March, ING o Wizink han llevado el interés de sus depósitos hasta niveles del 2,5% en los últimos días para así atraer nuevos clientes.

Todo ello en un contexto donde la gran banca compite con otro tipo de alicientes para defenderse. Por ejemplo, CaixaBank ofrece una PlayStation 5 para captar nuevas nóminas y BBVA incentiva la llegada de nuevos clientes con premios monetarios si se invita a un amigo o se domicilia una beca estudiantil.

De entre los bancos más periféricos, Banca March es ahora el más agresivo. Ha vuelto a elevar la rentabilidad de su Depósito Flexible Avantio a doce meses, esta vez al 2,50% TAE. El depósito, que puede contratarse a través de los canales digitales del banco hasta el próximo 30 de abril, establece una aportación mínima por cliente de 30.000 euros, mientras que el límite máximo se sitúa en los 300.000 euros.

Por su parte, ING ha ampliado su propuesta de ahorro con el lanzamiento de dos nuevos depósitos a 18 y 24 meses con rentabilidades de hasta el 2,05% y el 2,15% TAE, respectivamente. Los nuevos productos "mantienen las características de sencillez y transparencia de ING", como recuerda el grupo, "sin cantidad mínima, ofreciendo rentabilidad desde el primer céntimo".

El tercero en discordia es Wizink, que ha mejorado su propuesta en los depósitos de 18, 25 y 36 meses. El depósito a 18 meses ofrece una rentabilidad del 2% TAE, mientras que el de 25 eleva la cifra hasta el 2,10% anual. Por su parte, el depósito para un plazo de tres años alcanza el 2,20% TAE.

Los depósitos de Wizink se pueden contratar a partir de 5.000 euros y hasta un límite de 250.000 euros.

Sus ofertas contrastan con las de CaixaBank, que incluye la videoconsola de Sony como incentivo para los clientes que domicilien su nómina en el banco.

La promoción requiere la domiciliación de tres recibos, realizar al menos tres compras con tarjeta al trimestre y una permanencia de estas condiciones durante, al menos, 24 meses.

BBVA también ha dejado a un lado la pugna por los depósitos para poner en marcha en España una nueva serie de promociones dirigida a nuevos clientes, autónomos y familias.

La primera de ellas permite obtener hasta 1.200 euros brutos de premio el primer año por domiciliaciones de nómina, pensión o cuota de autónomos como punto de partida. La segunda, acceder a incentivos en el Plan Invita a un Amigo para los nuevos clientes autónomos o perfiles con capacidad de ahorro. O en la tercera, recibir 65 euros brutos por becas escolares para familias con menores no clientes.