La banca prevé que los tipos del BCE suban al 3% y el Euríbor se modere al 2,35% este año si la guerra acaba antes del verano

La subida del Euríbor ha encarecido las hipotecas en casi 400 euros al año durante el último mes debido al conflicto en Oriente Medio.

Las previsiones de entidades como CaixaBank y Bankinter sitúan el Euríbor entre el 2,18% y el 2,45% de cara a 2026 y 2027.

El Euríbor, que actualmente supera el 2,5%, podría moderarse hasta el 2,35% a finales de año si se estabiliza la situación internacional.

La banca prevé que el BCE suba los tipos de interés hasta el 3% este año si la guerra en Irán termina antes del verano.

Bancos, think tanks y analistas hipotecarios dan por hecho que, si la guerra en Irán no se demora más de lo previsto y termina antes del verano, las consecuencias financieras para los ciudadanos no serán demasiado profundas.

Las estimaciones de consenso pasan por que el BCE se verá forzado a subir los tipos oficiales hacia niveles del 2,80% o el 3% (desde el 2% en que está la facilidad de depósito), aunque no mucho más allá, y que el Euríbor, que hoy cotiza por encima del 2,5% tras dispararse el último mes, podría retrotraerse hasta el entorno más favorable del 2,35% para finales de año.

Por ejemplo, CaixaBank ha actualizado su previsión para el principal índice de referencia para las hipotecas variables hasta el 2,23% para 2026. Funcas ve el Euríbor en el 2,24% para finales de diciembre, mientras que Bankinter le otorga una horquilla de entre el 2,3% y el 2,45%.

La senda sería a la baja si el conflicto en Oriente Medio se acaba o baja el tono en abril o mayo. El Euríbor a doce meses se ha disparado hasta el 2,565% desde el inicio de la guerra entre EEUU e Israel con Irán, registrando su mayor subida mensual en más de tres años y encareciendo las hipotecas en casi 400 euros al año, según iAhorro.

En este contexto, "el mercado empieza a descontar futuras subidas en los tipos de interés para contener el crecimiento en los precios que ya se está produciendo. De hecho, si nos guiamos por el valor diario del índice, y no por la media del dato mensual, podríamos concluir que se está empezando a asumir que el BCE pueda subir los tipos hasta el 3%, es decir, un punto por encima del nivel actual", indica el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto, Pedro Ruiz.

En línea con este giro, y como contrastan desde Ebury, los mercados de swaps están descontando actualmente una probabilidad del 60% de que el BCE suba los tipos en abril, y un total de 80 puntos básicos de incrementos a lo largo del año, hasta el 2,80%.

"Tras la traumática experiencia inflacionaria que siguió a la invasión rusa de Ucrania, el BCE parece decidido a no repetir errores y está mostrando una elevada predisposición a actuar con rapidez en el corto plazo, incluso si el repunte de la inflación resultara finalmente transitorio", creen desde esta firma.

Euríbor contenido en 2027

Muzinich & Co enfrenta las dos realidades del conflicto. "No puede resolverse por decisión de una sola persona, ni existe un alineamiento claro en torno ni a una resolución militar rápida ni a un respaldo económico coordinado".

Si bien desde la gestora americana concluyen que, pese a todo, "los mercados parecen descontar un escenario en el que el conflicto se resuelve en un horizonte finito de entre cuatro y ocho semanas". Es decir, antes del verano en el mejor de los supuestos, para junio como fecha tope con los elementos que están sobre la mesa hoy en día.

Con visión de más largo plazo, hacia 2027, CaixaBank, Funcas y Bankinter visualizan al Euríbor en niveles del 2,18%, del 2,24% y del 2,3%-2,45% para ese momento. Un entorno muy parecido a su previsión para finales de 2026, incluso más benigno si cabe en las tablas que maneja CaixaBank.