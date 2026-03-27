El euríbor se dispara hasta el 2,532% por la guerra y encarece las hipotecas 300 euros al año

El incremento mensual del euríbor es el mayor desde enero de 2023, tras varios meses de relativa estabilidad.

Este aumento supone un encarecimiento de las hipotecas variables en España de hasta 300 euros al año.

El euríbor sube al 2,532% debido a la guerra de Irán, marcando su nivel mensual más alto desde octubre de 2024.

La guerra de Irán ya pasa factura al Euríbor y, por tanto, a las hipotecas de los españoles. El principal índice de referencia tanto en Europa como en España para calcular los intereses de las hipotecas a tipo variable se sitúa, a falta de dos datos diarios para cerrar el mes, en el 2,532%, el valor medio mensual más alto registrado desde octubre de 2024.

Además, este dato es 0,311 puntos superior al anotado en febrero (2,221%) y 0,133 puntos porcentuales más elevado que en marzo de 2025 (2,398%), lo que confirma un cambio de tendencia al alza tras varios meses de relativa contención.

Como recuerdan desde iAhorro, no se producía un incremento mensual tan grande desde algo más de tres años, concretamente desde enero de 2023, cuando el Euríbor subió 0,319 puntos respecto al dato de diciembre de 2022.

Este repunte se explica, en gran medida, por los elevados niveles alcanzados en las últimas jornadas, en las que el indicador ha llegado a rozar el 3%. No se observaban registros diarios tan próximos a ese umbral desde septiembre de 2024, lo que pone de manifiesto la intensidad de la subida en las últimas semanas.

Quienes tengan que hacer la revisión anual de su hipoteca variable verán cómo sus cuotas suben entre 14 y 25 euros al mes, en función del importe pendiente, lo que equivale a un encarecimiento anual de hasta 300 euros. No se veían encarecimientos de cuotas desde marzo de 2024.

Para ponerlo en contexto, en una hipoteca variable de 200.000 euros a 30 años con un diferencial del 0,60% y revisión anual, la cuota mensual pasa de 842,99 euros (a partir de marzo de 2025) a 857,11 euros tras esta revisión. Esto supone un incremento de 14,12 euros al mes y 169,39 euros al año. "Aunque la subida es moderada, representa un impacto relevante en el ajuste del gasto familiar", consideran en iAhorro.

Laura Martínez, portavoz de este comparador y asesor hipotecario, cree que "es un buen momento para revisar condiciones y valorar alternativas como la subrogación o el cambio a tipo fijo, con el objetivo de ganar estabilidad en un entorno que, al menos por ahora, seguirá siendo volátil".