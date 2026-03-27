CaixaBank nombra a Peter Löscher como vicepresidente y aprueba un dividendo complementario de 2.320M

La junta de accionistas de CaixaBank ha aprobado un dividendo complementario de 2.320 millones de euros, elevando el total anual a 3.500 millones.

Löscher es también consejero independiente en Telefónica y presidente del Consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland Holding.

El consejo de administración de CaixaBank ha acordado, en su reunión de este viernes tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el nombramiento del austriaco Peter Löscher como vicepresidente de la entidad, tras el informe favorable y propuesta de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad.

Löscher, consejero independiente de CaixaBank desde 2023, sustituye en el cargo a Amparo Moraleda, que ha presentado su renuncia al cargo de consejera con efectos al finalizar la Junta General Ordinaria de Accionistas, al cumplirse doce años desde su nombramiento inicial en abril.

En la actualidad, Löscher es consejero no ejecutivo independiente de Telefónica y presidente del Consejo de Supervisión de Telefónica Deutschland Holding; miembro del Consejo de Supervisión de Royal Philips y consejero no ejecutivo de Thyssen-Bornemisza Group.

También fue presidente y CEO de Siemens, CEO de Renova Management, y primer ejecutivo en áreas estratégicas de Merck & Co, General Electric y Amersham. También ha presidido y formado parte del consejo de administración de Sulzer y del Consejo de Supervisión de Deutsche Bank y OMV.

Asimismo, CaixaBank ha acordado reelegir a Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente coordinador por un nuevo período de tres años.

En otro orden, y tras haber dicho el presidente de la entidad financiera, Tomás Muniesa, que "de la escalada bélica en Oriente Medio dependerán la inflación y la política monetaria", la junta de accionistas de CaixaBank ha aprobado un dividendo complementario de 2.320 millones de euros.

Lo que incrementa hasta 3.500 millones el dividendo total anual, y que representa un payout del 59,4%, dentro del rango definido en el plan de dividendos de distribuir en efectivo entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado.