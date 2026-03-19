El jefe de IA del Banco Sabadell deja el grupo para presidir la startup Timia

Timia tiene como sectores prioritarios la banca, seguros, telecomunicaciones y energía, y busca triplicar su facturación este año.

La startup fue fundada por exprofesionales de la banca y consultoría, incluyendo antiguos responsables de Bluetab, compañía adquirida por IBM.

Timia es una consultora tecnológica especializada en IA y datos, con presencia en Perú, Colombia, Argentina y España, y planea expandirse a México y Portugal.

Luis Echávarri, exjefe de Analítica de Datos e IA en Banco Sabadell, deja el banco para asumir la presidencia no ejecutiva de la startup Timia.

La banca y las startups se pelean por el mejor talento de la inteligencia artificial. El hasta ahora responsable de Analítica de Datos e IA en Banco Sabadell, Luis Echávarri, ha abandonado el grupo para enrolarse como presidente no ejecutivo en la startup hispanoamericana Timia.

En plena ofensiva de los bancos españoles por subirse a la ola de la IA en sus procesos, Echávarri ha preferido mirar el sector desde otro ángulo y no irse a la competencia más directa del Sabadell, como podría ser Unicaja, Kutxabank o Abanca, bancos todos ellos que están expandiendo sus capacidades en esta área.

Timia es una startup que ya trabaja con la banca externamente y que fue montada por exprofesionales de la banca y la consultoría.

Banca e IA La banca española está llegando a grandes acuerdos en materia de inteligencia artificial. Por ejemplo, BBVA y OpenAI sellaron en diciembre una alianza estratégica para redefinir la banca con IA. El banco azul extenderá el uso de ChatGPT Enterprise a sus más de 120.000 empleados y también ofrece dos licencias de ChatGPT Business durante un año a clientes pymes existentes y nuevos. Hace pocas semanas, Unicaja anunció que trabajará con Deloitte y Nvidia para implantar IA generativa y ser un "banco conversacional".

Sus fundadores (José Luis López, Xabier Zuazo y Carlos Méndez), así como alguno de sus ejecutivos clave (como Alesander Gómez, country manager de España), fueron los ideólogos de Bluetab, compañía de big data que en 2021 fue adquirida por el gigante IBM y que tiene como uno de sus principales clientes al BBVA a ambos lados del Atlántico. Por lo que conocen el sector financiero de cerca.

Echávarri, que también ocupó posiciones de asesoría tecnológica sénior en KPMG y la propia Bluetab, empezó como consultor de negocio en Arthur Andersen y después pasó más de 17 años en BBVA como jefe de Gestión de la Información e Ingeniería Regulatoria.

México y Portugal

Desde 2018 ha sido el tecnólogo jefe del Sabadell, coincidiendo con la etapa de César González-Bueno como CEO del banco y habiendo vivido la defensa numantina que el banco vallesano ha ejercitado para frenar la opa hostil del BBVA el año pasado.

Timia es una consultora tecnológica especializada en IA y datos, con un enfoque en la implementación de IA generativa y agentes autónomos para empresas. Con un equipo de 120 personas, da servicio en Perú, Colombia -desde donde también cubre Argentina- y España.

Su objetivo para este año es triplicar su facturación y abrir en México. El próximo paso será expandirse en la península ibérica a Portugal.

En conversación con este periódico, Echávarri detalla que su rol será doble: la definición estratégica de Timia y sus relaciones institucionales con clientes, proveedores y otras organizaciones, desde patronales hasta supervisores.

El directivo confía en el gran recorrido por delante que tiene Timia: "Vamos a ver muchas asociaciones y ecosistemas entre grandes compañías y pequeñas consultoras especializadas".

Los sectores prioritarios para Timia son banca, seguros, telecomunicaciones y energía. Se trata, según Echávarri, de "industrias que manejan grandes volúmenes de datos que necesitan ser tratados y explotados, y ahí es donde somos especialistas y tenemos conocimiento y experiencia".