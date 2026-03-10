Banca March llega a su 100 aniversario con un beneficio un 1,3% mayor de 242 millones

La filial digital Avantio atrajo el 60% de los nuevos clientes de banca personal, ampliando la presencia en regiones sin oficinas físicas, y la entidad impulsa su expansión internacional a través de Luxemburgo.

El volumen de negocio total de Banca March creció un 13,8%, alcanzando los 59.754 millones de euros, y destaca su fortaleza financiera con una CET1 del 26,32%.

El banco ha completado la venta del 49% restante de Inversis a Euroclear, manteniendo la desinversión total prevista para marzo de 2028.

Banca March celebra su 100 aniversario en 2026 con un beneficio neto de 242 millones de euros en 2025, un 1,3% más que el año anterior.

Banca March entra en su 100 aniversario, en 2026, tras haber cerrado el 2025 con un beneficio neto de 242 millones de euros, un 1,3% superior al del ejercicio anterior.

Este resultado incluye sólo la aportación de la participación del 51% en Inversis, ya que en marzo de 2025 se cerró la venta del 49% restante a Euroclear. Cabe recordar que el banco balear acordó con el grupo belga su desinversión total en Inversis a los tres años, esto es, para marzo de 2028.

Según José Luis Acea, consejero delegado de Banca March, el grupo no tiene intención de acelerar plazos para vender el resto de Inversis a Euroclear y, por tanto, agotará el periodo acordado.

El beneficio consolidado en términos comparables, con el 100% de Inversis, hubiera sido de 254 millones, un 6,2% más que en 2024.

El banco privado plenamente familiar ha elevado en un 13,8% su volumen de negocio total, desde los 52.525 hasta 59.754 millones de euros.

Todo ello perseverando en ratios financieras muy solventes: tiene una CET1 fully loaded del 26,32%, frente al 13,09% de la media del sector; un RoE del 11%, y una ratio de mora del 1,18%, en comparación con el 2,71% promedio en la banca española.

Un vector de crecimiento está siendo su oficina digital de banca personal Avantio, que ha captado 4.721 nuevos clientes. Sin ir más lejos, el 60% de los nuevos clientes de banca personal del pasado ejercicio fue aportado por Avantio, de cuya base de clientes un 12% ya procede de comunidades donde Banca March no tiene presencia física, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León o Asturias.

Luxemburgo

Banca March está terminando de perfilar su nuevo plan estratégico, que "dará continuidad al anterior (2023-2025) en sus líneas esenciales", y prioriza el crecimiento orgánico. No obstante, no se cierra a analizar posibles adquisiciones corporativas de nicho o en otros países -como las carteras de banca personal y banca privada que compró hace unos años a BNP Paribas- "si tienen sentido y aportan valor".

En ese sentido, hace unos días el grupo mallorquín anunció la transformación de su sucursal en Luxemburgo en una filial para crecer en banca privada global. Esto le permitirá comercializar sus productos de inversión, incluidas sus soluciones de coinversión, de forma "más ágil y eficiente" en toda la UE.

A raíz de su nueva posición en el Gran Ducado, donde March lleva presente desde 2012, Acea ha avanzado que podría articularse una operación inorgánica de compra a través de Luxemburgo, una vez la plataforma ya está renovada y adecuada a nivel tecnológico, societario y regulatorio. Pero no ha dado pistas de en qué país o si en el propio Luxemburgo.