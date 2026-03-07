Los bancos ya no regalan teles ni vajillas para captar clientes: ahora dan ChatGPT, Movistar Plus o el iPhone de Plex

Santander ofrece a nuevos clientes un iPhone 17 con renting a cero euros al mes, usando a influencers como Plex en su campaña, aunque exige cumplir varias condiciones bancarias.

CaixaBank regala un año de Movistar Plus+ a quienes abran una cuenta online y cumplan ciertos requisitos, apostando por el fútbol y el entretenimiento como gancho.

BBVA es pionero en España al ofrecer licencias de ChatGPT Business a pymes, además de impulsar apps de análisis agrícola basadas en inteligencia artificial.

Los bancos han dejado de ofrecer regalos tradicionales y ahora incentivan la captación de clientes con servicios digitales como suscripciones a ChatGPT, Movistar Plus+ o el renting del último iPhone.

De regalar televisores, vajillas, maletas o enciclopedias para captar nóminas o depósitos en los 80, 90 y los primeros 2000, la banca ha pasado a incentivar la captación de clientes con servicios más digitales: suscripciones a plataformas de información u ocio que jóvenes, adultos y pymes utilizan y valoran más para su día a día; o renting del artículo estrella del mercado.

Hablamos de suscripciones a aplicaciones tan populares como ChatGPT o plataformas de streaming como Movistar Plus+. O del renting del último iPhone. Estatus de uso y no tanto posesión de un objeto hecho commodity como se hacía antiguamente.

Tras fracasar en su opa hostil por Banco Sabadell, la fórmula la está explotando por tierra, mar y aire el BBVA. El banco azul se ha convertido en el primero en España en promover la adopción de la inteligencia artificial (IA) entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), en el marco de su alianza estratégica con OpenAI, al ofrecer dos licencias de ChatGPT Business durante un año a clientes existentes y nuevos.

El objetivo de BBVA es que las pymes puedan experimentar e integrar la IA en su trabajo diario para comprobar sus beneficios, automatizando tareas, aumentando la eficiencia y liberando tiempo para actividades de mayor valor añadido.

Eso sí, y ahí está la letra pequeña del gancho comercial, BBVA ofrece estas dos licencias de ChatGPT Business a aquellas pymes que mantengan, "al menos, una relación mínima con el banco".

En paralelo, el banco que preside Carlos Torres está impulsando la IA en el campo ofreciendo un año sin coste la app de NAX Solutions para el análisis de cultivos.

La herramienta avanzada de NAX, dirigida a agricultores y ganaderos, permite el seguimiento de cultivos mediante IA e imágenes vía satélite. Con ella se puede saber el contenido de agua, la clorofila, la biomasa, la detección de anomalías, la estimación de producción cualitativa y la imagen normal sin filtros.

Del fútbol al iPhone

Como publicó este periódico, precisamente fue el fondo Seaya Andromeda -de Beatriz González, hija del expresidente de BBVA, Francisco González- quien comprara en enero de 2025 un 55% de NAX. El 45% restante del accionariado lo mantienen los fundadores de la startup.

Además, BBVA acompaña a los clientes que domicilien la PAC de 2026 con soluciones de financiación en condiciones especiales, como el anticipo de la PAC y el 'Agropréstamo campaña y cría', para facilitar liquidez y apoyar el día a día de sus explotaciones.

Por su parte, CaixaBank ha optado por el cine, las series, los deportes y los documentales para captar clientes bancarios. El grupo ha lanzado una nueva campaña para impulsar las altas digitales en su cuenta online, gratuita y sin comisiones de mantenimiento.

La promoción ofrece un año gratis de la plataforma Movistar Plus+ "sólo por abrir una nueva cuenta, activar Bizum y realizar tres pagos con la tarjeta antes del 31 de mayo".

El incentivo de la promoción es el acceso gratuito durante un año a la plataforma de televisión del grupo Telefónica, valorado en 99,90 euros.

El plato fuerte de Movistar Plus+ es el fútbol. Los usuarios que lleguen a CaixaBank motivados por la plataforma de streaming podrán ver cada jornada el partido Movistar Plus+ de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion (2ª división) al completo y el mejor partido de la Champions League y de la Premier League.

Es el mismo modelo que ya llevan muchos años aplicando las telecos para captar clientes de móvil y fibra. Operadoras como Movistar, Vodafone o MásOrange suelen incluir en sus paquetes acceso gratuito o bonificado a plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video o DAZN.

El otro gran banco español en liza, Santander, ha apostado por el objeto más de culto entre los jóvenes: el iPhone de Apple. Y utiliza como imagen de marca a uno de los iconos más populares del momento, el youtuber Plex, que a su vez es pareja de la cantante Aitana.

El banco presidido por Ana Botín emprendió hace un par de meses una ofensiva en la que, mediante un renting de 36 meses, quien quiera hacerse cliente del Santander podrá obtener un iPhone 17 por cero euros al mes.

Aunque, claro está, la campaña también conlleva requisitos a cumplir: domiciliar una nómina de, al menos, 1.200 euros, y dos recibos; asociar el Bizum a la cuenta en la app Santander, y usar la tarjeta de crédito al menos una vez al mes o mantener un saldo diario de 1.000 euros en la cuenta como mínimo.

El coste del renting es de 24,99 euros y se carga en la cuenta del cliente de forma mensual, quien recibe una bonificación de 24,99 euros netos en su cuenta todos los meses siempre y cuando cumpla las condiciones anteriores. Y, al finalizar el contrato de renting, puede devolver el smartphone, quedárselo o contratar uno nuevo.

Ninguno de los tres grandes bancos ha trasladado al mercado sus objetivos de captación con estas campañas. Pero lo que está claro es que son ambiciosos, que han sustituido para siempre a las bicicletas, los juegos de sartenes y las toallas, y que van a convivir con los otros incentivos monetarios de atracción en los que se remunera la importación de nóminas o el traspaso de planes de pensiones.