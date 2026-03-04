Santander impulsará su banca privada en EEUU dos años antes gracias a la compra de Webster

El grupo prevé que su negocio de banca privada siga creciendo a doble dígito hasta 2028, consolidando su modelo de gestión colectiva y eficiente.

La banca privada internacional de Santander administra actualmente 377.000 millones de euros y ya aporta más de 1.100 millones en beneficio neto anual.

La adquisición permitirá al banco ampliar su servicio a clientes locales estadounidenses, más allá de Miami y clientes latinoamericanos.

Santander acelerará dos años su plan de expansión en banca privada en EEUU gracias a la compra de Webster Bank.

La compra de Webster Bank por parte de Santander en Estados Unidos va a acelerar el impulso que el grupo cántabro pretendía dar a su banca privada en el país norteamericano hasta dos años antes de los previsto.

El banco que preside Ana Botín ya desarrollaba la actividad de banca privada en suelo estadounidense. Pero lo hacía sólo en Miami para clientes latinoamericanos.

Para expandir su actividad al resto del territorio estadounidense y para clientes locales, el grupo había tramitado en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) de los Estados Unidos una licencia de broker-dealer. Esto le permitía dar servicio de mercado de capitales e inversión a clientes corporativos e institucionales, y pretendía abrirlo a los altos patrimonios estadounidenses progresivamente.

Pero la adquisición de Webster en el noreste de EEUU, cuyo cierre está previsto para la segunda mitad de 2026, va a acortar los tiempos de Santander para este proyecto. Según Alfonso Castillo, responsable global de Santander Private Banking, Webster Bank "va a ser la semilla de nuestra banca privada internacional".

"En EEUU, Webster nos acorta año y medio o dos años el plan de banca privada. Con el broker-dealer estábamos poniendo los cimientos, pero con la compra de Webster vamos a acelerar plazos", ha avanzado Castillo en un encuentro con la prensa.

En la actualidad, la banca privada internacional del Santander administra cerca de 377.000 millones de euros en recursos de clientes en todo el mundo. Las plazas donde más está creciendo Santander PB son Brasil, México, Suiza y Oriente Medio. Y, gracias a la última operación corporativa del grupo, "EEUU también será muy relevante para el negocio en poco tiempo".

De partida, la estimación de la entidad es que los potenciales clientes latinos e iberoamericanos en EEUU suponen más de 4 billones de euros en volumen de negocio. A lo que habría que sumar el mercado estimado de clientes locales made in USA. Un gran caladero donde Santander pretende pescar.

Beneficio de 1.100M al grupo

En sentido amplio, del volumen actual que Santander maneja en su banca privada internacional, en torno a un 40% se concentra en grandes fortunas con más de 30 millones de euros de media.

"Aunque todavía nos falta algún paso, ya nos acercamos a la escala de los grandes monstruos de la banca privada mundial. Incluso somos más eficientes", a juicio de Castillo. En la práctica, "competimos de cara a cara con los mejores, ya atraemos el mejor talento".

Alfonso Castillo, responsable global de Santander Private Banking. Imagen cedida.

Hasta hace poco tiempo, la banca privada internacional aportaba al Santander un beneficio después de impuestos de 400 millones de euros. Con el empuje de los dos últimos años, este segmento ya ha pasado a representar más de 1.100 millones en beneficio neto. Y su previsión es que crezca "a doble dígito anual" hasta 2028.

El mercado cada vez percibe mejor la propuesta de banca privada del Santander. Un modelo que Castillo define como "coral, de equipo, más similar al que aplica JPMorgan y menos parecido al de one man show". El directivo reconoce que es una filosofía que tarda más en dar sus frutos, pero que a largo plazo hace el negocio "más eficiente y menos volátil", con equipos que gestionan mayores carteras en promedio porque "el cliente es del banco, y no del banquero", al haber menos egos involucrados en la ecuación.

Tal es la confianza del Santander en esta hoja de ruta, que Castillo pone en contexto que, "en promedio, por cada banquero que aciertas al fichar, tardas tres años en rentabilizarlo. Con nuestra eficiencia, podemos acortar esos plazos". El responsable se marca metas ambiciosas también para Europa, donde prioriza el fichaje de equipos para crecer orgánicamente "cuando el banco quiera y pueda".

Esto es, una vez reciba las autorizaciones pertinentes para integrar Webster Bank en Estados Unidos y TSB en Reino Unido.

Dentro del marco de actuación de Santander PB, también tiene mucho que decir su multifamily office, que ya asesora unos 6.500 millones de euros a nivel global, de los cuales 2.000 millones están en España apenas nueves meses después de su lanzamiento oficial.