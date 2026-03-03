El juicio del 'caso Popular' será entre enero y junio de 2027 y finalizará una década después de la resolución del banco

Las sesiones del juicio tendrán lugar los martes, miércoles y jueves en la Audiencia Nacional, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

El juicio del caso Popular ya tiene fecha. Se celebrará entre el 19 de enero y el 30 junio de 2027, según consta en una resolución judicial que avanza EL ESPAÑOL-Invertia.

Por tanto, las sesiones de la vista oral finalizarán, aproximadamente, una década después de la resolución del Banco Popular, que tuvo lugar a principios de junio de 2017.

En esta causa judicial, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investigó la ampliación de capital que, en 2016, suscribió esta entidad financiera.

En 2017, el Popular quebró, fue resuelto por la JUR (Junta Única de Resolución) y adquirido por el Banco Santander.

En marzo de 2024, al finalizar su investigación, el juez Calama propuso juzgar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a otros doce directivos de su cúpula y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por los supuestos delitos de estafa a inversores y falsedad contable.

Ahora, una resolución fechada este lunes fija las fechas en las que se celebrará el juicio del caso Popular.

A partir del 19 de enero y hasta el 30 de junio, las sesiones tendrán lugar los martes, miércoles y jueves en la Audiencia Nacional, ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.

No se celebrarán en las dos semanas que hay entre el 22 de marzo y el 4 de abril.

La mencionada resolución judicial otorga un plazo de los días a las defensas de los acusados, a fin de que comuniquen a la Sala si los mismos van a declarar al inicio del juicio o al final.

