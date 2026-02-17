Trade Republic alcanza las 400.000 cuentas infantiles en Europa con 1.000 millones de euros invertidos

Trade Republic, uno de los principales neobancos y plataformas de ahorro de Europa, continúa invirtiendo en el futuro financiero de la próxima generación. Desde la introducción de su Cuenta Infantil en el verano de 2025, se han abierto más de 400.000 cuentas en toda Europa, con inversiones totales que superan los 1.000 millones de euros.

En España, las Cuentas Infantiles se invierten principalmente en fondos cotizados (ETF, en inglés) globalmente diversificados con un "sólido" historial a largo plazo. Vanguard FTSE All-World, iShares Core S&P 500 e iShares Physical Gold son los tres activos más utilizados en nuestro país.

Para impulsar aún más el ahorro basado en los mercados de capitales, Trade Republic ofrece ahora una bonificación de 50 euros en un ETF de Vanguard por cada nueva Cuenta Infantil que los clientes abran hasta el 17 de marzo.

"Ahorrar para los hijos no debería consistir solo en proteger el dinero, sino en darle la oportunidad de crecer durante décadas", afirma Pablo López Gil-Albarellos, country manager de España y Portugal en Trade Republic.

Y añade: "Empezar pronto, invertir de forma sencilla y con bajas comisiones, y dejar que el tiempo haga su trabajo puede marcar una diferencia significativa en el futuro financiero de un niño".

En este sentido, Trade Republic ofrece planes de inversión sin comisiones, sin gastos de custodia y la cuenta remunerada más alta en una cuenta infantil en España en estos momentos (al tipo actual del BCE del 2,02% TAE).

Para potenciar más si cabe el efecto del interés compuesto, las comisiones de gestión de tres ETF de Vanguard se reembolsan y se reinvierten automáticamente hasta que el menor cumple 18 años.

El neobanco germano administra un volumen de recursos de 150.000 millones de euros, lo que le convierte en el neobanco con mayor volumen medio de activos por cliente en Europa. Con más de un millón de clientes en España, los clientes españoles ya representan una décima parte del total de clientes en el Viejo Continente, que ascienden a más de 10 millones.