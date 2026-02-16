Nerea Toña (Nickel): "Estamos dispuestos a colaborar con Correos y llevar la banca a la España vaciada"

Las claves nuevo Generado con IA Nickel, del grupo BNP Paribas, busca ampliar su red en España hasta 2.750 puntos de atención en 2026, especialmente en zonas rurales. La empresa está dispuesta a colaborar con Correos y otros socios, como supermercados o gasolineras, para llevar servicios bancarios básicos a la España vaciada. Nickel ofrece un modelo híbrido de banca, combinando atención presencial y digital, y ya opera con éxito en Francia, Portugal, Alemania y Bélgica. Entre sus próximos pasos está incorporar Bizum y continuar expandiendo su presencia en pequeñas poblaciones, como el Bar Alegría de Félix en Valladolid.

Nickel, la cuenta bancaria básica que pertenece al grupo BNP Paribas desde 2017 y que puede encontrarse en estancos y administraciones de lotería, se fija como objetivo para este año seguir creciendo en puntos de atención a los clientes.

Tras crecer su red en un 40% los dos últimos años, hasta los 2.515 puntos de atención, su meta es llegar a los 2.750 establecimientos adheridos para finales de 2026.

Si se compara a Nickel con la gran banca tradicional, sólo CaixaBank tendría una red más extensa que la suya. Pero mientras el sector bancario sigue recortando oficinas y sucursales por su sobrecapacidad y por el efecto directo de la digitalización y la inteligencia artificial, Nickel va a más.

"Queremos seguir creciendo y consolidar el negocio que tenemos. En todo caso, no se trata sólo de cantidad, sino de calidad. Buscamos que toda nuestra red informe bien a los clientes, que estén formados", asegura en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia su consejera delegada para España, Nerea Toña.

Gracias a su modelo híbrido que combina la atención presencial y digital, Nickel lleva las finanzas más básicas a los clientes. Dispone de cuenta con IBAN local, domiciliación de nómina, tarjeta de débito con la que pagar (con dos modelos estándar y dos premium) y retiradas de efectivo.

En Francia, su país de origen y mayor mercado, ya cuentan con 8.000 puntos Nickel y más de 4 millones de clientes. "Es en quien nos fijamos", reconoce Toña.

Pero también están en Portugal, Alemania y Bélgica. De hecho, Nickel ha desembarcado en Bélgica en colaboración con la red de oficinas de correos bpost, ofreciendo una solución bancaria alternativa, sin comisiones de mantenimiento tradicionales y accesible para todos.

Preguntada por si este modelo podría aplicarse en España con Correos, Toña asegura que "estamos muy dispuestos a colaborar con Correos si ellos quieren", puesto que "su objetivo y el nuestro es muy similar". "Lo hemos hecho en Bélgica, tenemos experiencia, por qué no…", desliza en un ofrecimiento al gestor postal español.

Pero igual que a Correos, el ofrecimiento lo hace extensible a "cualquier otro socio que nos ofrezca su red a los servicios básicos necesarios". Podrían ser desde supermercados a gasolineras.

El requisito indispensable es que "sean accesibles estando cerca de la gente, con horario amplio y que manejen efectivo".

Y es que "el año pasado vimos con la dana de Valencia la importancia del efectivo", recuerda Toña. "Estos fenómenos naturales, desde inundaciones a incendios, pasan cada vez más. Se recomienda tener efectivo porque lo digital o los medios de pago no siempre funcionan". El gran apagón eléctrico que sufrió la península ibérica también fue un punto de inflexión.

Bar Alegría de Félix

Entre tanta competencia a ambos lados de la banca, en Nickel no se consideran "ni banca tradicional ni neobanco". "Nuestro modelo es híbrido, hemos venido a ofrecer una alternativa más, nos da igual cómo nos cataloguen. Somos una cuenta bancaria que te abres en cinco minutos", reitera su CEO.

Si bien su presencia es amplia por el territorio español, el mayor volumen de clientes se concentra en los grandes núcleos urbanos, donde más gente vive. "Pero, por nuestra filosofía, nuestro compromiso con la España vaciada es cubrirla en la medida de lo posible y darle solución. De hecho, ya tenemos muchos puntos en poblaciones pequeñas".

Toña pone de ejemplo el Bar Alegría de Félix, en Villanueva de Duero (Valladolid), donde Félix además de servirte un chato de vino o una caña con un bocadillo también te vende lotería y te abre una cuenta bancaria con tarjeta de débito. "Y tendremos más como el Bar Alegría", avanza la máxima responsable de Nickel en España.

Entre sus próximos pasos para darle forma a la cuenta bancaria básica, también está el incorporar Bizum. "Nos gustaría ofrecerlo a nuestros clientes, ya es una commodity".

"Siempre buscaremos lo mejor para nuestros clientes, pero respetando que nuestros productos y servicios sean de su utilidad y fáciles de entender", asevera sobre el leitmotiv de Nickel.