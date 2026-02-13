BBVA propone un dividendo complementario de 0,60 euros por acción mientras Torres y Genç se suben el sueldo

El consejo propondrá una subida salarial del 10% para Torres y del 17% para Genç, aplicable desde 2026 hasta 2029 si es aprobada en la junta de accionistas.

BBVA propone un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción para el ejercicio 2025, que se pagará el 10 de abril de 2026.

BBVA sigue camelando a sus accionistas tras el fiasco de la opa hostil a Sabadell el año pasado. El consejo de administración del banco azul ha acordado proponer a la próxima junta general ordinaria de accionistas un pago en efectivo de 0,60 euros brutos por acción como dividendo complementario del ejercicio 2025 para ser abonado el día 10 de abril de 2026.

Este dividendo complementario supondrá un importe neto por acción de 0,4860 euros, tras la retención a cuenta del 19% actualmente en vigor.

El último día de negociación de las acciones de BBVA con derecho a participar en el reparto será el 7 de abril, mientras que el primer día de negociación de las acciones de BBVA sin derecho a participar en el reparto será el 8 de abril.

Así, la fecha de registro será el 9 de abril y la fecha de pago, el 10 de abril.

El banco presidido por Carlos Torres lanza este anuncio una semana después de presentar sus resultados anuales de 2025, donde BBVA logró un beneficio neto récord de 10.511 millones de euros, un 4,5% más que un año antes.

Cabe recordar que, además, como compensación emocional a sus accionistas por la paciencia que tuvieron en la fracasada opa al Sabadell, que duró 17 meses, BBVA ya anunció en diciembre la mayor recompra de acciones de su historia, por valor de casi 4.000 millones de euros.

El anuncio de este dividendo complementario también llega el mismo día en el que se ha conocido que Carlos Torres ganó 8,1 millones de euros en 2025 como presidente de BBVA, un 3% menos con respecto al año anterior, mientras que el consejero delegado del banco, Onur Genç, percibió una retribución de 6,9 millones de euros, un 2,5% menos, según el informe de remuneraciones que ha publicado este viernes la entidad.

Más sueldo para Torres y Genç

En el documento se recoge que el consejo de BBVA va a proponer en su junta general de accionistas, prevista para el 20 de marzo, una nueva política de remuneración que implicará una subida del 10% de la retribución total del presidente y del 17% para el CEO.

Se trata de la nueva política de remuneración que comenzará a regir, si es aprobada por la junta, desde este 2026 hasta 2029. Afectará a los consejeros ejecutivos, es decir, presidente y CEO, mientras que el sistema retributivo de los no ejecutivos en la nueva política se mantendrá sin cambios respecto a lo ya previsto y aplicado en 2025.

El banco señala que desde el nombramiento de Torres y Genç en 2018 su retribución total objetivo "se ha mantenido sin incrementos", a pesar de que el grupo bancario "ha experimentado una profunda transformación y una evolución muy positiva, con resultados récord que han superado ampliamente los objetivos marcados".