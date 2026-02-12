ING España abre la puerta a lanzar su banca de pymes en 2026 y no en 2027 si los trabajos llegan a tiempo

Alfonso Tolcheff, CEO de ING España y Portugal, en la presentación de resultados de 2025. Imagen cedida.

ING España tiene una hoja de ruta muy definida para crecer en España. En 2026 lanzará su banca privada para clientes con más de 250.000 euros, incluida una flagship en el centro de Madrid (en Colón) con asesores financieros, y en 2027 prevé estrenar su banca de pymes.

No obstante, el consejero delegado de ING en nuestro país, Alfonso Tolcheff, ha dejado la puerta abierta a que, dada la gran competencia que hay en este segundo segmento tanto de la gran banca española como de los nuevos entrantes extranjeros, el banco naranja pueda acelerar el estreno de su banca para pymes a finales de 2026.

"Queremos que la banca de empresas o pymes esté cuanto antes. Está planeado para 2027, pero estamos trabajando a toda velocidad", ha dicho en la presentación de resultados de 2025 de la entidad, en referencia a un posible adelanto después del verano. "Aunque quiero ser conservador", ha puntualizado por ahora.

ING España registró un beneficio neto de 355 millones de euros en 2025, un 7% más que doce meses antes, con unos ingresos un 1,2% mayores, hasta los 1.181 millones.

El negocio español del grupo holandés atesora una rentabilidad del negocio del 18,2% en términos de RoE, y España ya es una región que aporta el 6% del beneficio total del grupo.

4,6 millones de clientes

A cierre del pasado ejercicio, ING España había captado 325.000 nuevos clientes en banca de particulares, superando los 4,6 millones de clientes totales.

ING ha presentado su nuevo plan estratégico 2026-2032 para España, donde pretende convertirse en "el banco para todo y para todos". Sus pilares de crecimiento serán cuatro: banca para particulares, banca corporativa y de inversión, banca privada y banca de empresas-pymes.

El plan ya empieza a ver sus frutos y el banco de origen neerlandés están abriendo 750 nuevos cajeros en la geografía española, para llegar a los 8.000 cajeros en septiembre.

Respecto a la noticia adelanta por EL ESPAÑOL-Invertia de que tanto ING como Abanca tantean la compra de Singular Bank a Warburg Pincus para crecer en banca privada, Tolcheff ha recordado las palabras que dijo el CEO del grupo, Steven Van Rijswijk: "El grupo quiere crecer en mercados donde estamos como Alemania, Italia y España".

Y ha añadido el CEO español: "Si vemos una oportunidad que aporte crecimiento y valor, la estudiaremos. Pero el foco pasa por seguir creciendo orgánicamente a estos niveles, que son muy saludables".