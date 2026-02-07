Oliu se rodea de una 'guardia de corps' más catalana y de la casa para continuar con el proyecto orgánico de González-Bueno

Ventura ha destacado por su papel en la venta de Sabadell Asset Management a Amundi y por impulsar la modernización y digitalización de la entidad.

El banco afronta una nueva etapa de crecimiento orgánico, apoyada en la estabilidad política y el regreso de la sede a Cataluña, tras el fracaso de la opa hostil del BBVA.

Marc Armengol será el próximo CEO del Sabadell, con perfil internacional y tecnológico, mientras Carlos Ventura asume la dirección general de Negocio en España y entra al consejo.

Josep Oliu refuerza el liderazgo del Banco Sabadell con una 'guardia de corps' catalana y de confianza, apostando por la continuidad del proyecto independiente.

Josep Oliu vuelve a catalanizar el Banco Sabadell con una guardia de corps formada por viejos conocidos, hombres de la casa de máxima confianza, que manejan sus entresijos, y que además darán continuidad al proyecto de crecimiento independiente que en primavera dejará César González-Bueno.

Los nuevos lugartenientes del presidente son Marc Armengol, próximo CEO del Sabadell y actual CEO de TSB, y Carlos Ventura, que entra en el consejo de administración y ha sido ascendido a consejero director general de Negocio en España, con responsabilidad sobre Banca de Empresas, Banca de Particulares, Banca Privada y Red.

Aunque internamente la catalanidad no ha sido un factor determinante a la hora de ascenderlos, ya que han pesado más componentes técnicos, meritocráticos y de conocimiento del territorio, el resultado del proceso sí lo es.

Los tres primeros espadas del banco vuelven a ser catalanes y de la cantera, máxime en un momento político y económico de mayor estabilidad: el Govern de Cataluña de Salvador Illa, el fracaso de la opa hostil de BBVA y la vuelta de la sede del banco a Cataluña propician una nueva etapa de pico y pala en el crecimiento orgánico, sin otras distracciones alrededor.

El perfil de Armengol como próximo CEO del Sabadell ha sorprendido a casi toda la plantilla. Sin embargo, las voces consultadas por este periódico coinciden en alabar su elección. Tiene un perfil internacional, tecnológico y moderado que gusta. Y viene desde abajo.

Tendrá que bregar con la implementación de la inteligencia artificial y sus usos en el próximo lustro; hacer despegar la acción del Sabadell en la segunda mitad de 2026 y, sobre todo, en 2027 hacia la valoración más alta que desde el banco consideran que debería tener, y buscar una operación corporativa de crecimiento donde Sabadell sea el integrador. Eso será a medio plazo.

A su derecha, algo más en la sombra, pero con un rol de vital importancia, tendrá a otro directivo que viene desde abajo: Carlos Ventura. La segunda y tercera líneas del Sabadell daban por hecho que, cuando González-Bueno se fuera, sería Ventura su sustituto.

Pero tenerle de ejecutor y enlace con los directores regionales, las grandes áreas de negocio, los clientes institucionales y las oficinas es algo que puede ser incluso más productivo para Oliu y el propio Armengol. La plantilla ya ha cerrado posiciones en torno a ellos.

Ventura cuenta con un gran conocimiento horizontal del Sabadell. Además de su escalada en puestos de responsabilidad con el paso de los años (director de BS Capital, Empresas, Banca Comercial, Sabadell España, Banca Empresas y Red), desde 2021 es presidente de Sabadell Innovation Cells y desde 2022 vicepresidente de BanSabadell Seguros Generales, BanSabadell Pensiones y BanSabadell Vida.

El caso de Amundi

Un caso de éxito en su currículum fue cuando, en 2020 y con el Banco Sabadell más necesitado de capital estaba, Ventura fue capaz de generarlo atrayendo al gigante francés Amundi, que compró el 100% de Sabadell Asset Management por 430 millones de euros. El grupo galo estrechó su amistad con Banco Sabadell en plena opa del BBVA al comprar cerca de un 1,30% de su capital.

Durante la etapa de gestión de Ventura, "Banco Sabadell ha mantenido y reforzado su liderazgo en el segmento de empresas, ha hecho crecer el segmento de banca privada con un nuevo modelo de negocio, y ha ejecutado la transformación de la red comercial, asumiendo procesos de modernización y digitalización, y reforzando la calidad de servicio de los clientes", resumía el banco vallesano en el comunicado de sus nombramientos.