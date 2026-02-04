Sipay se convierte en la primera 'fintech' de pagos que integra toda la operativa de Bizum

Bizum supera los 30 millones de usuarios en España y avanza en la interoperabilidad europea con otros sistemas de pago similares.

La integración permite realizar pagos presenciales con Bizum en 2026, manteniendo las garantías de seguridad y fiabilidad.

Los comercios podrán aceptar Bizum Pay tanto en tiendas físicas como en comercio electrónico desde la misma plataforma de Sipay.

Sipay se convierte en la primera pasarela de pagos que integra toda la operativa de Bizum en una única plataforma.

Sipay, fintech española con más de 30 años de trayectoria, marca un nuevo hito al convertirse en la primera pasarela de pagos en integrar toda la operativa de Bizum desde una única plataforma.

Hasta ahora, Sipay facilitaba los pagos con Bizum en comercio electrónico y permitía aceptar este método de pago en tiendas online, enlaces de pago, códigos QR y experiencias de cobro optimizadas. A todo lo anterior se suma la ampliación de la operativa de Bizum Pay al entorno presencial en este 2026, al incorporar su uso en el punto de venta físico dentro de la plataforma de Sipay.

Por tanto, los comercios podrán aceptar Bizum Pay en tiendas físicas este mismo año y pagos por Bizum en comercio electrónico, todo desde una misma plataforma.

El hecho de extender este método de pago al punto de venta físico se hace, según los responsables de Sipay, "con las mismas garantías de seguridad y fiabilidad".

Bizum es uno de los métodos de pago alternativos a la tarjeta bancaria más utilizados por los consumidores españoles, y ya supera los 30 millones de usuarios en nuestro país.

Este hito se produce casi al mismo tiempo en el que Bizum ha confirmado que se une a los otros 'Bizum europeos' para permitir los pagos personales transfronterizos entre ellos.

Hablamos de Bancomat (Italia), SIBS-MB Way (Portugal), EPI (presente en Francia, Alemania y Bélgica a través de su solución Wero) y Vipps MobilePay (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia).

Por su parte, la citada integración refuerza la posición de Sipay como líder en soluciones de pago omnicanal en España.