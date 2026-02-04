BBVA se une al consorcio de bancos europeos para la 'stablecoin' donde también está CaixaBank

La dirección de Qivalis incluye a Sir Howard Davies como presidente, Jan-Oliver Sell como CEO y Floris Lugt como director financiero.

El lanzamiento comercial de la stablecoin está previsto para el segundo semestre de 2026, tras completar los requisitos técnicos y regulatorios.

El objetivo de la stablecoin es facilitar pagos más rápidos y baratos, además de permitir la liquidación de activos digitales en un entorno regulado.

BBVA se suma al consorcio europeo Qivalis, junto a CaixaBank y otros grandes bancos, para lanzar una stablecoin vinculada al euro.

BBVA deja de caminar en solitario para lanzar su propia stablecoin. El banco azul se ha incorporado al consorcio de once grandes entidades financieras europeas que han constituido una joint venture, Qivalis, para lanzar una stablecoin vinculada al euro. En este consorcio está también el español CaixaBank.

El objetivo es poder realizar pagos de manera más rápida y barata, así como permitir la liquidación de activos digitales dentro de un entorno regulado y "con todas las garantías que ofrece un banco europeo", sostienen desde el banco vasco.

El lanzamiento comercial está previsto para el segundo semestre de 2026, una vez completados los desarrollos técnicos y regulatorios.

El consorcio de entidades está formado, además de por BBVA, por Banca Sella, BNP Paribas, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, DZ BANK, ING, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB y UniCredit.

De hecho, como publicó el EL ESPAÑOL-Invertia, CaixaBank ha colocado a Manuel Galarza -su director de Admisión y Seguimiento del Riesgo de Crédito- en el consejo de supervisión del consorcio Qivalis.

La cúpula directiva de Qivalis está compuesta por Sir Howard Davies, presidente del consejo de supervisión; Jan-Oliver Sell, CEO, y Floris Lugt, director financiero.