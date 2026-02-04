El banco de inversión holandés Marktlink aterriza en España con Javier Alfaro (EY) como socio responsable

Marktlink, asesor independiente europeo de fusiones y adquisiciones de empresas (M&A, en inglés) y estructuras de deuda especializado en el upper mid-market, desembarca en España con una oficina en Madrid. Estará liderada por el socio español Javier Alfaro, proveniente de EY.

La llegada del banco de inversión neerlandés a nuestro país supone su undécimo mercado en Europa y amplía su presencia europea a 22 oficinas. Asesorará a empresas y emprendedores españoles en operaciones de compra, venta y crecimiento, tanto en el mercado nacional como en contextos internacionales.

En el caso de Alfaro, su cara visible en el mercado ibérico, anteriormente fue director de M&A (FIG) en EY-Parthenon, director de Desarrollo Corporativo (EMEIA) en EY Madrid y responsable de Desarrollo Corporativo en Enagás. También fue asociado en KPMG España, N+1 (Alantra) o UBS.

España ha sido identificada como un mercado prioritario dentro de la estrategia de expansión europea de Marktlink. "El país cuenta con una amplia base de compañías familiares y lideradas por fundadores, muchas de ellas inmersas en procesos de sucesión, consolidación en sectores fragmentados o con ambiciones de crecimiento internacional", explican desde la firma.

Fundada en 1996 en Países Bajos, Marktlink se ha consolidado como uno de los principales asesores independientes europeos de M&A para el upper mid-market. La firma cuenta con más de 470 profesionales, incluyendo alrededor de 450 especialistas in-house de M&A, y ha completado más de 1.200 transacciones desde su creación.

Operaciones españolas

En 2025 cerró, aproximadamente, 170 operaciones en Europa con un tamaño típico de entre 10 y 200 millones de euros de valor de empresa (enterprise value).

Según Erwin Wilbrink, socio de Marktlink, en los últimos dos años ya han participado en varias operaciones con compradores españoles desde sus oficinas del norte de Europa.

Por ejemplo, en 2024 y 2025 participaron en la venta de De Groot Edelgebak -distribuidor líder de pastelería en Países Bajos- y Van Eck Pastry a la española Europastry, y en 2024 también estuvieron involucrados en la venta de Dentalair, proveedor integral de equipamiento dental, a Proclinic Group (Miura Partners).

La actividad de Marktlink en España arrancará con un equipo local de seis profesionales para atender los primeros proyectos, con previsión de ampliar el equipo a corto plazo conforme se consolide la actividad.

La firma se centrará en compañías mid-market rentables, especialmente en sectores como tecnología, servicios profesionales, servicios financieros y salud. "Son algunos de los sectores más activos, y esperamos que continúen mostrando un buen comportamiento en los próximos meses", confían desde Marktlink.