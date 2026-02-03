Santander bate récords: gana 14.101 millones en 2025, un 12% más que un año antes

Santander alcanzó los 180 millones de clientes y mejoró su ratio de eficiencia al 41,2% en tres años, además de elevar su ratio de capital CET1 hasta el 13,5%.

El consejo de administración aprobó una recompra de acciones por 5.000 millones de euros, dentro de su estrategia de distribuir al menos 10.000 millones a los accionistas entre 2025 y 2026.

La entidad anunció la compra del estadounidense Webster Bank por 10.300 millones de euros.

Banco Santander obtuvo un beneficio récord de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que el año anterior.

Banco Santander da la sorpresa. Anuncia la compra del banco estadounidense Webster Bank al tiempo que comunica un resultado de récord: 14.101 millones de euros de beneficio en 2025, un 12% más que un año antes.

Se trata de la primera vez que una entidad española gana una cifra así.

El consejo de administración ha adoptado también una recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros. Se enmarca en la estrategia de distribuir entre sus accionistas -al menos- 10.000 millones con cargo al ejercicio 2025-2026.

La recompra se divide en un importe aproximado de 1.800 millones de euros con cargo a los resultados del segundo semestre de 2025, y unos 3.200 millones de euros vinculados al exceso de capital por la venta del 49% de Santander Polonia.

Los ingresos de la entidad alcanzan en 2025 los 62.390 millones de euros con un RoTE del 16,3%.

Para la presidenta del Santander, Ana Botín, esto es "el reflejo del éxito de nuestra estrategia ONE Transformation, la disciplina en la asignación de capital y el impacto que tiene el efecto de red en nuestros negocios globales".

También ha destacado que "el despliegue de plataformas globales compartidas está mejorando la experiencia de cliente y reduciendo el coste de servicio, lo que impulsa un apalancamiento operativo sostenido y una mejora de nuestra ratio de eficiencia del 45,8% al 41,2% en los últimos tres años".

La entidad alcanzó los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

Destaca también la buena evolución del margen de intereses, los ingresos por comisiones y la mejora de la eficiencia.

Los recursos de clientes crecieron un 6% en euros constantes, con un aumento de los depósitos del 5% y de los fondos de inversión del 14% en euros constantes, reflejo de una mayor actividad de los clientes y de la dinámica positiva de los mercados.

La ratio de capital CET1 aumentó hasta el 13,5%, un nuevo máximo histórico, y muy por encima de la parte alta del rango operativo del banco (12-13%).