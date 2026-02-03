Santander compra Webster Bank en Estados Unidos por 10.300 millones de euros

Con esta operación, Santander se sitúa entre los diez principales bancos minoristas y de empresas de EE.UU. por activos y entre los cinco mayores por depósitos en el noreste del país.

La compra permitirá a Santander alcanzar un RoTE del 18% en Estados Unidos en 2028 y ampliar significativamente su escala y capacidades en el país.

Banco Santander ha alcanzado un acuerdo para adquirir Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank, una entidad diversificada de banca minorista y de empresas en Estados Unidos, con sede en Stamford (Connecticut), en una operación que "dará lugar a un banco más fuerte y competitivo para sus clientes", según el grupo cántabro.

La operación de Webster Bank ha sido acordada por 12.200 millones de dólares (más de 10.300 millones de euros), lo que le permitirá a Santander alcanzar un RoTE del 18% en Estados Unidos en 2028.

Esta operación une dos entidades "muy complementarias" y permitirá "ampliar de forma significativa la escala, la base de depósitos y las capacidades de Santander en Estados Unidos", al tiempo que "refuerza los productos, la tecnología y los servicios disponibles para los clientes de ambas entidades", tal y como explica el comunicado del banco español.

La adquisición, equivalente a aproximadamente el 4% de los activos totales de Santander, complementa a Santander US al situar a la resultante entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país por activos y entre las cinco mayores por depósitos en los principales Estados del noreste de Estados Unidos.

Los accionistas de Webster recibirán 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander mediante American Depositary Shares por cada acción de Webster, lo que representa 26,25 dólares por acción de acuerdo al precio medio ponderado por volumen de 10,79 euros por acción de Santander en el período de tres días finalizado el 2 de febrero de 2026, y un tipo de cambio EUR/USD de 1,1840 a fecha 2 de febrero de 2026, dando lugar a una contraprestación total de 75 dólares por acción de Webster.

La operación valora Webster, uno de los bancos más eficientes y rentables entre sus comparables en Estados Unidos, en 6,8 veces el beneficio estimado para 2028 una vez consideradas las sinergias de costes y en 2,0 veces su valor contable tangible del cuarto trimestre de 2025, con un retorno sobre el capital invertido previsto para Santander de aproximadamente el 15% y una aportación positiva al beneficio por acción de en torno al 7-8% en 2028.

Se espera que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe en el rango del 12,8-13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%), sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital.

Christiana Riley continuará como country head de Santander en Estados Unidos y consejera delegada (CEO) de Santander Holdings USA (SHUSA). El actual CEO de Webster, John Ciulla, será el CEO de Santander Bank NA (SBNA), entidad en la que se integrarán todos los negocios de Webster. Luis Massiani, director general y de operaciones (COO) de Webster, asumirá el cargo de COO tanto de SHUSA como de SBNA, y será responsable de liderar el proceso de integración.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.