Goldman Sachs pierde a su jefe de inmobiliario para Europa, el español Javier Solís

Goldman Sachs Asset and Wealth Management pierde a su director general de Gestión de Activos Inmobiliarios para la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), el español Javier Solís, que llevaba en el banco americano siete años.

Solís dejó su cargo ejecutivo a principios de enero para emprender un nuevo proyecto profesional, si bien continúa a tiempo parcial como asesor sénior de Goldman Sachs y como consejero en algunos de sus vehículos de inversión inmobiliarios, como es Newdock en España. Desde Goldman Sachs no han hecho comentarios.

Newdock, con más de 1.000 millones de euros comprometidos, es una plataforma de gestión e inversión logística especializada en el desarrollo y la gestión de espacios logísticos de última generación en Europa con especial interés en España, Portugal, Francia e Italia para clientes y entidades, asesorada por Goldman Sachs Asset Management.

En la actualidad, cuenta con una docena de activos en cartera y una superficie alquilable de 861.861 metros cuadrados. Nueve de estos activos están en España, con 572.742 metros cuadrados.

Por ejemplo, cuenta con La Carpetania Getafe (Madrid), Fahala-Cártama (Málaga), Las Viñas I y II en Illescas (Toledo), Loriguilla (Valencia), Ahijones (Madrid) o Arroyomolinos (Madrid), entre otros.

Antes de incorporarse a Goldman Sachs, Solís trabajó para entidades como Unibail-Rodamco-Westfield, Riofisa, Necsa o Aguirre Newman, donde ocupó puestos de responsabilidad y fue miembro del comité de dirección o de administración en casi todas ellas.

Aunque no está relacionada, puesto que atiende a motivos diferentes, la salida de Solís se produce casi al mismo tiempo que la recomposición de la cúpula de Goldman Sachs en España tras la jubilación de Olaf Díaz-Pintado, el histórico CEO del banco americano en España, y la marcha de Álvaro del Castaño, su anterior jefe de Banca Privada.

Ahora, el banco en España y Portugal está en manos de Juande Gómez-Villalba como CEO, función que compagina con la de jefe de Banca de Inversión, mientras que la Banca Privada tiene como codirectores a Álvaro Bustamente y Susi Bilbao.