Santander, el ICO y EBN prestan 60 millones a SAPA para que aumente su producción en Europa y EEUU

SAPA quiere liderar el sector de transmisiones y grupos motopropulsores en la UE y la OTAN, participando en programas de vehículos blindados como el MARTE.

La compañía busca responder al aumento de demanda de su tecnología de transmisiones en los mercados comunitario y estadounidense.

La inversión permitirá a SAPA incrementar su capacidad industrial, modernizar instalaciones y ampliar líneas de producción en Europa y EEUU.

SAPA ha obtenido un préstamo sindicado de 60 millones de euros de Santander, ICO y EBN Banco de Negocios para impulsar su expansión.

SAPA, empresa española de movilidad en el sector de la defensa, da un importante paso estratégico en su objetivo de expandir sus capacidades tecnológicas en la Unión Europea y Estados Unidos. La compañía ha sellado un préstamo sindicado a largo plazo por importe de 60 millones de euros con Santander, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y EBN Banco de Negocios.

El objetivo de este acuerdo es reforzar y ampliar sus capacidades productivas tanto en España, como en Europa y en EEUU. Este acuerdo permitirá a la compañía "dar respuesta a la creciente demanda de su tecnología de transmisiones en el mercado comunitario y estadounidense", explica el grupo en un comunicado.

La inversión se destinará a tres ejes principales: incrementar la capacidad industrial, modernizar instalaciones y ampliar sus líneas de producción. Con estas tres líneas de acción, SAPA reforzará el posicionamiento de su tecnología en el marco de los programas de la OTAN.

De acuerdo con su plan estratégico 2025-2030, el objetivo de SAPA es ser el líder tecnológico en transmisiones y grupos motopropulsores en la UE y la OTAN. Busca tener una gran presencia en los programas de vehículos blindados de próxima generación, como el programa MARTE (Main Armoured Tank of Europe), en el que se integró en 2024.

SAPA dispone hoy de capacidades inmediatas en el campo de las transmisiones, generación eléctrica, sistemas de control y de movimiento, así como de mantenimiento en vehículos pesados. Estas capacidades permiten a la compañía aumentar su capacidad productiva en áreas de alto contenido tecnológico.