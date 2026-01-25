Antón Díez (N26): "Todos los neobancos respaldados por fondos planeamos salir a bolsa, no comprar otra entidad"

N26 descarta lanzar hipotecas en España a corto plazo y, como otros neobancos, tiene como objetivo salir a bolsa, no comprar otras entidades.

La entidad apuesta por ampliar su oferta de productos y público objetivo, diferenciándose por su accesibilidad, bajas comisiones y una app sencilla.

España es el segundo mercado que más crece para N26, con más de un millón de clientes activos y 1.400 millones de euros en depósitos.

N26, uno de los neobancos más destacados, está valorado en cerca de 9.000 millones de euros y ha experimentado una reestructuración directiva para impulsar su crecimiento.

Los neobancos son ya una realidad constatada y están aquí para ganarle cuota de mercado a la banca tradicional. Y, entre ellos, el alemán N26 es uno de los más pujantes en estos momentos.

Con una valoración cercana a los 9.000 millones de euros tras su última ronda de financiación, en el último año N26 ha cambiado su estructura directiva a todos los niveles para afrontar su nueva etapa de crecimiento.

El grupo ha visto cómo Maximilian Tayenthal, cofundador y co-CEO ejecutivo, ha dejado sus funciones operativas el 31 de diciembre, y ha anunciado el fichaje de Mike Dargan desde UBS como único CEO a partir del próximo abril.

Asimismo, en España el neobanco germano había incorporado el pasado verano a Antón Díez como director general, procedente de su máximo rival Trade Republic.

Desde su llegada, la entidad ha seguido fortaleciendo su plataforma de inversión y ha lanzado una ofensiva por el segmento de los préstamos al consumo, con una oferta de créditos personales hasta 15.000 euros con un interés desde el 4,06% hasta el 13,69% TAE.

¿Cuáles son las principales magnitudes de N26 en España hoy por hoy?

En total, unas 410 personas trabajan en España en N26. Tenemos un hub tecnológico en Barcelona con 350 personas que da servicio a España y otros mercados, y 60 personas en Madrid haciendo banking puro a nivel local, desde comercial a riesgos.

España es el segundo mercado que más crece en el grupo, tras la propia Alemania. Crece más que Francia o Italia. A nivel global, contamos con seis millones de clientes, de los cuales cuatro millones están en Alemania y en España hay más de un millón de clientes activos y relevantes en términos de facturación. Globalmente tenemos unos 10.000 millones de euros en depósitos de los clientes, y 1.400 millones son de España.

¿Y cuáles son las perspectivas y prioridades de la entidad a corto y medio plazo en nuestro país?

En 2026, queremos aumentar las plantillas tanto en Madrid como en Barcelona y que el banco crezca de forma sostenible y rentable.

Vamos a aumentar la oferta de producto; ampliar los clientes objetivo (de personas físicas y autónomas a familias, esto es, parejas o menores) y, sobre todo, poner en valor los productos que tenemos. Queremos destacar nuestra plataforma de inversión con los tres fondos multiactivos de BlackRock con ETFs de iShares con un coste total por debajo del 0,50% o los planes de inversión y ahorro. En definitiva, queremos diferenciarnos del resto porque tenemos herramientas de sobra para ello.

¿Y cómo puede diferenciarse un neobanco de la gran banca tradicional cuando ésta ya tiene plataformas digitales tan avanzadas como las fintech?

Es cierto que todas las entidades tienen plataformas digitales, pero no todas las plataformas digitales tienen accesibilidad de producto. Por ejemplo, con nosotros un cliente puede comprar ETFs de Vanguard desde un euro sin comisiones de compraventa o custodia, y eso no puede hacerlo en todas las plataformas. Además, nosotros tenemos una app simple, transparente y con herramientas muy adecuadas para gestionar tu dinero.

No nos afecta la nueva ley de préstamos al consumo, nuestros intereses están por debajo, pero la consideramos positiva para todas las partes

¿Resulta difícil quitarle clientes a la gran banca?

Hay una oportunidad global para ganar share of wallet, también en España, que los clientes nos usen cada vez para más cosas. Los clientes están dispuestos a tener más relaciones bancarias y optimizar para qué quieren cada banco. Nosotros hemos traído el IBAN español, Bizum… Hemos hecho los esfuerzos necesarios, y seguiremos haciéndolos, para tener la experiencia local que se requiere en España, y ahora toca capturar ese crecimiento.

Su última ofensiva comercial de préstamos personales llega justo cuando el Gobierno intenta poner coto a los intereses abusivos en el crédito al consumo, los microcréditos y las tarjetas revolving. ¿Piensa que la nueva normativa puede frenarles?

Nuestros tipos de interés van del 4% al 14% en función del tipo de cliente. Estamos lejos de lo que trata de cubrir la ley, no nos afecta. Pero creemos que es una buena ley, una ley adecuada, porque trata de proteger a los usuarios de prácticas abusivas y da seguridad jurídica a los actores del mercado al establecer parámetros claros.

N26 quiere hacer préstamos responsables para cubrir necesidades vitales, con sentido común. No vamos a fomentar el uso irresponsable de los préstamos. No queremos que la gente pida y se endeude más y no lo pague y empeore su situación financiera. En todo caso, defender al consumidor no va en contra de la competencia ni de la innovación que nosotros promovemos.

¿Lanzarán hipotecas en España?

No estamos enfocados en hipotecas ahora mismo. Eso implicaría equipos de riesgo más especializados, más estructura. En los próximos 12 o 24 meses para España, lo descarto.

¿Cómo ve el futuro de N26 para crecer: con la compra de una entidad competidora o saliendo a bolsa?

N26 es una empresa rentable, hemos alcanzado el punto de break even. En general, todos los neobancos con fondos de venture capital o family offices detrás como Revolut, Trade Republic o nosotros tenemos la ambición o aspiración de salir a bolsa, no de comprar otra entidad. Nosotros claramente, al menos.

El regulador financiero alemán (BaFin) les está sometiendo a una supervisión más estricta. Desde 2021, ya ha ordenado un supervisor especial por dos veces para vigilarles y ahora les ha impuesto límites a la apertura de nuevos negocios en los Países Bajos. ¿Le debería preocupar esto a los clientes?

El BaFin realiza auditorías periódicas a los bancos y pide mejoras a las entidades. Apuntaron hacia algunos aspectos de riesgos y organizativos y las hipotecas de Holanda. En España, no nos afecta nada esta auditoría. Nuestra prioridad es colaborar con el regulador y operar en el marco que ellos quieren.

Esto no es negativo, es realista. Nos hemos aprovechado de sus observaciones para aprender y ordenar la casa. Y ellos también han aprendido de nosotros por cómo vamos de rápido creciendo, lanzando nuevos productos o filtrando los posibles casos de fraude o blanqueamiento. No estaban acostumbrados a entidades financieras como nosotros.