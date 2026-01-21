Bankinter ficha en CaixaBank a su nuevo jefe de banca privada: Carlos Ayesa

El área de Banca Patrimonial de Bankinter gestiona actualmente 80.000 millones de euros y sigue creciendo como uno de los negocios clave del banco.

Carlos Ayesa cuenta con una amplia trayectoria en banca privada y altos patrimonios, y ha ocupado cargos directivos en CaixaBank, Caja Navarra, Banca Cívica y BCI de Chile.

Bankinter sale al mercado para traer al sustituto de Joaquín Calvo-Sotelo. La entidad ha anunciado la incorporación de Carlos Ayesa al banco como director de Banca Patrimonial. El nuevo ejecutivo tendrá como misión "seguir reforzando el negocio de banca privada de la entidad", según ha detallado en un comunicado.

Ayesa cuenta con una amplia trayectoria en el sector financiero y, en concreto, en banca de altos patrimonios y lanzamiento de productos financieros y de inversión. Durante los últimos 13 años, ha sido director de Recursos de Clientes y Productos de Inversión en CaixaBank, y antes fue el director territorial de Navarra, Aragón y La Rioja de Banca Privada y Banca Premier.

El directivo ha desempeñado su carrera profesional en diferentes puestos en Caja Navarra y en Banca Cívica, entidad esta última resultante de su integración junto con Cajasol, Caja Canarias y Caja de Burgos, así como en el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) de Chile, donde fue director regional de Banca Minorista.

Por otra parte, el área de Banca Patrimonial de Bankinter ha experimentado una evolución creciente en los últimos años y acumula un volumen de patrimonio gestionado de 80.000 millones de euros al cierre de septiembre, frente a los 70.000 millones de septiembre de 2024.

El objetivo del banco es "seguir creciendo en un negocio en el que es uno de los actores de referencia y cuenta con una cuota de mercado superior a la que tiene en otros ámbitos", ha explicado.

Ayesa sustituirá a Joaquín Calvo-Sotelo, que asciende a director de la organización Madrid Oeste, una de las más importantes del banco y que agrupa una red de 43 oficinas universales, seis centros de Empresas, un centro de Banca Corporativa y cuatro centros de Banca Patrimonial. El banco ya anunció dicho nombramiento el pasado mes de diciembre.

Calvo-Sotelo tendrá como objetivo impulsar la actividad comercial de una de las organizaciones más importantes del banco, potenciando las diferentes líneas de negocio con clientes, tanto el negocio de Empresas en sus diferentes segmentos (Pymes, Medianas Empresas y Corporativa), como los de Banca Patrimonial y Banca Retail en personas físicas.