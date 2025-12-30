N26 reorganiza su cúpula directiva con la salida de su cofundador y co-CEO

Las claves nuevo Generado con IA N26 reorganiza su cúpula directiva tras la salida de su cofundador y co-CEO Maximilian Tayenthal, quien dejará sus funciones operativas el 31 de diciembre. Mike Dargan será el único consejero delegado de N26 SE y N26 Bank SE a partir de abril, mientras que Arnd Schwierholz y Marcus W. Mosen dirigirán la entidad de forma provisional. El consejo de supervisión de N26 ha incorporado a tres nuevos expertos en banca, regulación y mercados, reforzando su liderazgo. N26 alcanzó la rentabilidad en 2024 y espera mantener buenos resultados en 2025, consolidándose como uno de los bancos digitales más exitosos de Europa.

El banco digital N26 ha anunciado este martes la reorganización de su cúpula directiva con la salida de su cofundador y co-consejero delegado ejecutivo, Maximilian Tayenthal, quien dejará sus funciones operativas a partir del 31 de diciembre.

La entidad ha enmarcado en un comunicado que el anuncio se ha producido tras el reciente nombramiento de Mike Dargan como único consejero delegado de N26 SE y N26 Bank SE por parte del consejo de supervisión, en tanto que su incorporación está prevista para el próximo abril.

Hasta esa primavera, los co-consejeros delegados Arnd Schwierholz y Marcus W. Mosen dirigirán la entidad de forma provisional. Ambos dirigirán la empresa como miembros de su consejo de administración junto con Jochen Klöpper, que se incorporó a la empresa el 1 de diciembre de 2025 como responsable de riesgos.

"Juntos, trabajarán en estrecha colaboración con un consejo de supervisión reforzado que recientemente ha dado la bienvenida a tres expertos con amplia experiencia en banca, regulación y mercados", ha apuntalado la entidad en el comunicado.

En un plano más amplio, cabe recordar que Maximilian Tayenthal cofundó N26 en 2013 junto con Valentin Stalf. El propio Stalf dejó el pasado verano su puesto de co-consejero delegado para incorporarse al consejo de supervisión de la entidad, en tanto que, según se apuntó, ambos ostentan una participación de casi el 20% sobre el accionariado del banco.

Rentabilidad

La empresa alcanzó el umbral de rentabilidad en 2024 y, de acuerdo a su pronóstico, también está en camino de obtener buenos resultados en 2025 a medida que avanza hacia una rentabilidad sostenible.

"Con un consejo de supervisión reforzado, un equipo directivo de confianza y un sólido plan de sucesión con la incorporación de Mike Dargan, me voy con la confianza de que N26 está en excelentes manos", ha englobado Tayenthal en relación a su salida.

Por su parte, el presidente del consejo de supervisión de N26, Andreas Dombret, ha revindicado que "Tayenthal y Stalf han dado forma juntos al ADN de N26, convirtiendo lo que comenzó como una idea audaz en uno de los bancos digitales más exitosos de Europa en la actualidad".