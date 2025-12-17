Bankinter mueve a sus jefes: Joaquín Calvo-Sotelo a Madrid Oeste y Marta Centeno a un nuevo área de Sinergias

Sergio Simón es el nuevo director de la Organización Madrid Banca Corporativa, sucediendo a Joaquín Da Silva, quien se retira tras 36 años en la entidad.

Cambios de calado en la cúpula y la organización territorial de Bankinter. El grupo bancario español ha nombrado a Joaquín Calvo-Sotelo director de la Organización Madrid Oeste del banco.

Calvo-Sotelo era el jefe de la Banca Patrimonial de Bankinter. Desde su nuevo puesto, seguirá participando en la estrategia de esta área, "cuyo nuevo responsable será comunicado próximamente", ha señalado el banco dirigido por Gloria Ortiz.

La Organización Madrid Oeste, una de las más potentes del banco en términos de negocio, agrupa un total de 43 oficinas universales, seis centros de Empresas, un centro de Banca Corporativa y cuatro centros de Banca Patrimonial.

Calvo-Sotelo sucede en el cargo a Marta Centeno, que pasará a liderar la dirección de Productividad, Sinergias y Competencia, de nueva creación.

Bankinter considera que esta nueva dirección, que tendrá una doble dependencia de las direcciones generales de Banca Comercial y Banca de Empresas, será "clave" para mejorar la competitividad y productividad de los diferentes productos, servicios y negocios del banco, así como para impulsar el uso de nuevas herramientas -como la IA- y promover la eficiencia.

Asimismo, se produce el nombramiento de Sergio Simón como nuevo director de la Organización Madrid Banca Corporativa.

Simón era director comercial de Empresas de Madrid Este, y sustituirá en el cargo a Joaquín Da Silva, que deja el banco después de una "larga y exitosa" trayectoria de 36 años.