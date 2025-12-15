N26 mira hacia la gran banca al fichar en UBS a su nuevo CEO: Mike Dargan

El supervisor financiero alemán BaFin ha anunciado una vigilancia más estricta sobre N26, limitando nuevos negocios en Países Bajos y nombrando un supervisor especial por incumplimientos detectados.

El neobanco de origen alemán N26 ha anunciado que su consejo de supervisión ha nombrado a Mike Dargan como próximo consejero delegado de N26 Bank y N26 SE, efectivo a partir de principios de abril de 2026. Su nombramiento está sujeto a la aprobación regulatoria de BaFin, el supervisor financiero germano.

Dargan es un experimentado ejecutivo internacional del sector bancario con más de 25 años en servicios financieros, tecnología y transformación. Como director de Operaciones y Tecnología en UBS, entidad donde ha trabajado los últimos nueve años, ha liderado "importantes iniciativas globales de digitalización centradas en generar beneficios para los clientes", según la compañía.

El nuevo CEO de N26 trabajó anteriormente para entidades como Standard Chartered, Merrill Lynch y Oliver Wyman.

A lo largo de su carrera, se ha movido por capitales financieras como Zúrich, Singapur o Londres.

Dargan se convertirá en el CEO de N26 SE y N26 Bank SE, sucediendo al cofundador Maximilian Tayenthal y a Marcus W. Mosen.

Cabe recordar que el banco online también ha sufrido cambios recientes en España, donde en verano pescó en su rival Trade Republic a su nuevo director general para el mercado ibérico, Antón Díez Tubet.

Hace pocas semanas, N26 amplió su catálogo en nuestro país con préstamos personales hasta 15.000 euros desde el 4,06%. Asimismo, introdujo el Descubierto Flexible con un interés fijo del 11,63% TAE.

Vigilancia más estricta

El neobanco alemán toma un nuevo rumbo en medio de la supervisión más estricta a la que le está sometiendo el BaFin. El regulador financiero alemán ha anunciado este mismo lunes una supervisión más estrecha del banco online berlinés, que incluye límites a la apertura de nuevos negocios en los Países Bajos y la creación de un supervisor especial, tras detectar incumplimientos por parte de la entidad.

Estas medidas suponen la segunda vez desde 2021 que el BaFin ordena un supervisor especial para vigilar a N26, en rápido crecimiento, y suponen una importante ofensiva contra una figura destacada del sector financiero en la mayor economía de Europa.