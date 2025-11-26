N26 amplía su catálogo en España con préstamos personales hasta 15.000 euros desde el 4,06%

El neobanco germano N26, uno de los mayores de Europa, continúa ampliando su catálogo de productos y sigue creciendo en el mundo del crédito.

La entidad ha lanzado para sus clientes en España los Préstamos Personales, una solución de crédito al consumo disponible desde 1.000 hasta 15.000 euros con precios del 4,06% al 13,69% TAE. Todo dependiendo en función del plazo de amortización, que oscila entre 12 y 60 meses.

Se trata de "uno de los tipos de interés más competitivos en el mercado español", defienden desde la firma.

Asimismo, la entidad introduce en nuestro país el Descubierto Flexible con un interés fijo del 11,63% TAE para ayudar a los clientes a gestionar gastos inesperados o evitar el impago de recibos por falta de saldo.

Calculando en función del saldo dispuesto y número de días de uso, este servicio permite disponer de efectivo adicional cuando el balance de la cuenta del cliente cae por debajo de cero.

"Ya sea para financiar una reforma, continuar su formación o comprar un coche, ponemos a su disposición préstamos diseñados para acompañarlos en los momentos clave de su vida. Buscamos que el crédito se entienda no como una carga, sino como una herramienta que, utilizada de forma responsable, pueda aportar valor y ayudar a las personas a avanzar en sus objetivos vitales o evitar imprevistos", señala Antón Díez Tubet, director general de N26 para España y Portugal.

Cabe recordar que N26 fichó a Díez Tubet como su nuevo CEO para el mercado ibérico el pasado julio, procedente de Trade Republic. Díez Tubet tomó el relevo de Pablo Reboiro, que doce meses antes se había ido al Santander para dirigir la banca minorista de su filial en España.

El lanzamiento de los nuevos productos de crédito se suma a la ya existente solución de pago flexible N26 a Plazos, que permite fraccionar compras de entre 20 y 200 euros realizadas hasta cuatro semanas antes entre tres y seis cuotas.

Según la última Encuesta de Competencias Financieras, llevada a cabo por el Banco de España, los préstamos personales fueron el segundo producto financiero más contratado en España.

Un 16% de la población asegura haber adquirido un préstamo personal en los últimos dos años, situándose justo por detrás de las tarjetas de crédito, como una de las opciones más populares entre los consumidores.