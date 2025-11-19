La 'stablecoin' del euro de CaixaBank y sus ocho socios saldrá en la segunda mitad de 2026 sólo para empresas

CaixaBank deberá abonar 600 millones de euros en 2025 por el impuesto a la banca, lo que supondrá dos puntos menos de rentabilidad para la entidad, según su CEO Gonzalo Gortázar.

El consorcio cuenta con la participación de entidades como ING, Danske Bank, UniCredit y Raiffeisen, y más adelante prevé abrir el servicio a particulares.

La stablecoin ligada al euro impulsada por CaixaBank y otros ocho bancos europeos estará disponible en la segunda mitad de 2026 y, en su lanzamiento, solo podrán acceder empresas.

El proyecto de stablecoin ligada al euro que CaixaBank ha iniciado desde Países Bajos junto a otros ocho bancos europeos comenzará a funcionar en la segunda mitad de 2026 y lo hará en un principio sólo para las empresas. Más tarde, aunque sin precisar cuándo, se abrirá a los particulares.

Así lo ha adelantado Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, durante su intervención en el Nueva Economía Fórum. Cabe recordar que en esta iniciativa, que adopta forma de consorcio, también están involucradas entidades como ING, Danske Bank, UniCredit o Raiffeisen.

El CEO de CaixaBank, que ha sido introducido por Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy y vicepresidente primero de CriteriaCaixa, ha aseverado que las stablecoins privadas ligadas a monedas fuertes como el euro y el propio euro digital, en el que está trabajando el Banco Central Europeo (BCE) para intentar lanzarlo en 2029, son "complementarios". "Conviven perfectamente", ha subrayado.

"Cada uno jugará su rol" en la economía de dentro de cinco o diez años, tanto entre particulares como empresas, con los pagos internacionales -sobre todo, los mayoristas- en el punto de mira, que son el flanco débil de la cadena bancaria.

Como se anunció en su momento, la stablecoin permitirá pagos y liquidaciones casi instantáneos, de bajo coste y disponibles 24/7, incluyendo transacciones transfronterizas, pagos programables, mejoras en la gestión de la cadena de suministro y liquidación de activos digitales como valores y criptomonedas.

"Como entidad financiera, es un fenómeno del que no podemos estar ausentes", en referencia a las stablecoins del euro. Independientemente de que su protagonismo sea alto, bajo o marginal. Gortázar ha utilizado el Bizum como comparable más cercano, cuyos pagos instantáneos entre particulares -también entre particulares y empresas- ya se han conectado con Portugal e Italia, y está en conversaciones para hacerlo en sistemas equivalentes en el centro de Europa.

"Imaginad que no estuviéramos haciendo Bizum, lo estarían haciendo otras entidades cumpliendo esa función", ha advertido.

Y después de las stablecoins, el CEO de CaixaBank ya ha fijado su siguiente meta digital en el papel que jugarán los depósitos tokenizados, "algo de lo que aún se habla poco en el sector bancario".

En otro orden de cosas, el CEO del banco con mayor peso en España ha cuantificado en 600 millones de euros la cantidad que CaixaBank deberá abonar en 2025 por el impuesto a la banca, lo que supondrá "dos puntos menos de rentabilidad" para la entidad. Pero, muy especialmente, "serán 600 millones menos para repartir a los accionistas, conceder créditos o facilitar los proyectos sociales de la Fundación la Caixa".

La citada tasa "introduce un tono que no es positivo para el sector, aunque el sector está fuerte y el impacto está contenido gracias a eso. Eso es lo que hemos trasladado a los inversores internacionales". Pero, "es un tema pendiente de solución, sin duda", ha avisado el banquero.