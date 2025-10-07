Zurich Insurance comunica que no acudirá a la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell con su 5% del capital

La aseguradora Zurich Insurance ha afirmado este martes que rechazará la oferta del BBVA por Banco Sabadell, según ha informado Bloomberg.

"El ofrecimiento actual no representa una propuesta atractiva para los accionistas de Sabadell más allá de las perspectivas independientes de la compañía", ha subrayado un portavoz de Zurich Insurance.

Zurich es el segundo mayor accionista de Sabadell al poseer casi un 5% de su capital, según los datos más recientes publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La firma suiza opera una empresa conjunta con Sabadell a través de la cual vende productos de seguros.

En concreto, según la última comunicación remitida por la aseguradora a la CNMV el pasado 24 de septiembre, su participación en Sabadell asciende a 248.545 derechos de voto, lo que equivale a un 4,947% del total del capital.

Precisamente, Banco Sabadell ha solicitado este mismo martes al regulador bursátil que adopte, "de manera preventiva, un criterio público que deban cumplir todos aquellos accionistas de la entidad que quieran hacer públicas sus intenciones sobre la opa" de BBVA, con el objetivo de "evitar potenciales manipulaciones de mercado".

En el escrito remitido a la CNMV, la entidad ha pedido que exija a todos estos inversores que detallen cuál es su participación total en acciones de la entidad y que aseguren de forma "firme e irrevocable" que van a ir por el 100% de su posición.

También que comuniquen cualquier tipo de interés adicional existente, incluyendo la titularidad de otros valores o instrumentos de deuda o capital refutatorio de la entidad catalana.

David Martínez

Este comunicado viene a raíz de que David Martínez Guzmán, principal accionista privado de la entidad con cerca de un 3,9%, confirmara que va a vender sus títulos al BBVA en la opa hostil planteada por este.

"No se ha comprometido a que sea irrevocable y tampoco ha dicho si será por todo o sólo por una parte de su participación", destacó el pasado lunes González-Bueno.

"Si quiere que haya certeza de que no intenta arrastrar al mercado, que lo haga vinculante", añadió el CEO del Sabadell.

Cabe recordar que los accionistas de Sabadell tienen hasta el 10 de octubre para aceptar la oferta de BBVA.

BBVA busca superar el umbral del 50% de las acciones de Sabadell. Si se mantiene por debajo de ese porcentaje, pero consigue más del 30%, podría optar por lanzar una segunda oferta por las acciones restantes, que tendría que efectuarse en efectivo y ser al menos tan buena —y posiblemente mejor— que la primera.