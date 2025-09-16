ING abrirá en 2026 una oficina 'flagship' en la antigua sede de Banco Madrid

El banco ING abrirá en el verano del año que viene una oficina flagship en Madrid que contará con tres plantas y 1.800 metros cuadrados, donde darán servicio a todo tipo de clientes, según ha informado el banco en un comunicado.

La oficina, que será la más grande de ING en España, estará situada en paseo de la Castellana, 2, en la plaza de Colón. Para ello, ha firmado un alquiler a largo plazo con Inbest GPF Socimi.

Ahí estaba la sede del antiguo Banco Madrid, hasta que en 2015 el Banco de España lo intervino debido a las denuncias de blanqueo de capitales contra su empresa matriz, la Banca Privada d'Andorra (BPA), por parte de Estados Unidos.

La futura sucursal de ING, que abrirá en verano de 2026, contará con espacios modulares y una terraza. Dará servicio a clientes de banca particular, de empresas, pymes, banca privada y de banca de inversión.

Será la mayor oficina de ING en España y se está construyendo atendiendo a criterios sostenibles para reducir su huella de carbono, asevera la entidad. Los espacios no sólo se dedicarán al negocio, sino que también permitirá celebrar eventos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ING cuenta con 29 oficinas en España, de ellas seis en la Comunidad de Madrid, si bien la entidad no tiene pensado lanzar nuevas flagships en otras ciudades.

En su ubicación de Colón, ING competirá con otros vecinos bancarios ilustres de la Castellana, Génova y Goya, como CaixaBank 'All in One', Singular Bank, Crédit Agricole, Julius Baer o Deutsche Bank, todos ellos situados en cuestión de pocos metros.