Accionistas de Sabadell tachan de superfluo el contrato con Evercore para asesorar en la opa a los consejeros independientes

Pequeñas grietas internas asoman en las tripas de Banco Sabadell ante la opa hostil de BBVA. En algunos círculos de accionistas se critica la contratación del banco de inversión americano Evercore por parte del Sabadell para asesorar a sus consejeros independientes.

Evercore ha sido fichado por su experiencia en operaciones internacionales, de cara a que el órgano directivo del banco vallesano emita antes del 18 de septiembre el preceptivo informe donde haga saber al conjunto de los accionistas su postura sobre la operación planteada.

Muchos minoritarios critican la contratación de Evercore por superflua. "Es un gasto enorme e innecesario en una operación como esta", achacan.

Los consejeros independientes ya de por sí son asesores del consejo con criterio propio. Además, según recuerdan algunos accionistas, la contratación la ha realizado básicamente la parte del consejo de administración que tiene el poder (Josep Oliu y César González- Bueno), cuya opinión en contra de la operación ya es más que sabida públicamente.

Normalmente, la opinión de los consejeros independientes es la que sirve de guía a los accionistas minoritarios, de quienes, no obstante, también se intuye su rechazo frontal a la transacción con los términos actuales, sin mejora de BBVA.

Dicho de otra forma, y a tenor del proceder del consejo de administración en anteriores ocasiones -cuando las conversaciones aún eran amigables y ya después, cuando BBVA lanzó la opa hostil-, todo parece indicar que, salvo que BBVA mejore la oferta in extremis, el consejo de Banco Sabadell volverá a emitir un informe contrario. Por lo que, a ojos de algunos accionistas, se podría haber evitado la contratación de Evercore.

Evercore se ha sumado a la lista de asesores de Banco Sabadell, donde también se incluyen Goldman Sachs, Morgan Stanley y Uría Menéndez. Por la parte de BBVA, sus asesores de confianza en el abordaje del banco catalán son JPMorgan, UBS, Rothschild & Co, Mediobanca, Garrigues y Davis Polk & Wardwell.

Los independientes

Los consejeros independientes de Banco Sabadell sobre los que Evercore centrará su asesoramiento son: George Donald Johnston III (coordinador), Aurora Catá, Ana Colonques, Lluís Deulofeu, Mireya Giné, María Gloria Hernández, Margarita Salvans, Manuel Valls Morató y Pedro Viñolas.

En todo caso, las críticas a esta decisión no empañan el enroque que los accionistas minoritarios del Sabadell y algunos pequeños fondos, que representan en torno a la mitad del capital, están haciendo con su presidente y su consejero delegado.

"No venderé, paguen lo que paguen", es el leitmotiv que circula por redes sociales estos días, donde ya se ha abierto el periodo de aceptación a la opa, hasta el próximo 7 de octubre.

Fuentes financieras explican sobre la llegada a última hora de Evercore que, en situaciones delicadas como esta, los consejeros no ejecutivos se suelen blindar con una capa extra de asesoramiento que no haya estado involucrado o viciado durante la primera parte del proceso para dotar a su opinión de más independencia si cabe.

Habida cuenta de que los consejeros responden a título personal de sus decisiones y de que esta es la primera opa hostil en el sector financiero español en cuatro décadas, por lo que todo tiene que quedar muy atado.