Los minoritarios de Sabadell y pequeños fondos se atrincheran contra BBVA: "No venderé, paguen lo que paguen"

Los minoritarios de Banco Sabadell y pequeños fondos de inversión se atrincheran contra la opa hostil de BBVA, cuyo periodo de aceptación comprende del 8 de septiembre al 7 de octubre. En redes sociales ya circulan mensajes con lemas como "no venderé" o "votaré no, paguen lo que paguen".

El emprendedor catalán Ramir de Porrata-Doria, cofundador y director general de Keonn Technologies, ha indicado en X (antes Twitter) que, "como accionista del Banco Sabadell, votaré no a la opa del BBVA, paguen lo que paguen".

Misma opinión que la expresada también en X por parte de Isabel Matas: "Yo, como accionista y exempleada del Sabadell, tampoco iré a la opa. ¡No me gustan las imposiciones ni la campaña vergonzosa, descarada y violenta del BBVA, y también creo que hay una intención política detrás!".

Mensajes como estos se repiten en las diferentes redes sociales, todos ellos copados por pequeños inversores, empresarios locales, clientes o extrabajadores afines a la capitanía de Josep Oliu y César González-Bueno y su defensa a ultranza de la vía en solitario del Banco Sabadell frente a su absorción por el grupo vasco.

A este respecto, la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell publicó ayer un comunicado donde recomienda esperar a la opinión del consejo de administración del banco vallesano antes de acudir al canje.

El consejo dispone de un plazo máximo de diez días hábiles para emitir su informe sobre la operación, hasta el 18 de septiembre, si bien su postura contraria a la misma ha sido pública desde el inicio hasta estos momentos.

Con todo, la Asociación recuerda que "rechazar la opa es tan sencillo como no acudir". Y añade: "Basta con no hacer nada para que la posición del accionista compute automáticamente como oposición a la oferta".

La oferta vigente del BBVA "significaría aceptar perder dinero en lugar de beneficiarse del valor real de los títulos" y, frente a ello, "la evolución de Banco Sabadell en solitario demuestra que la opción más rentable y segura es mantener su independencia", a juicio de la Asociación.

Otra voz que ha emergido con fuerza entre los minoritarios es la de Aleix Fabregat, exdirector de Operaciones en Cirsa Interactive. En LinkedIn, este profesional ha hecho un llamamiento a la contraofensiva: "El BBVA debe mejorar un 35% su oferta porque el canje actual es el timo del toko-mocho. Accionista del Sabadell, tú puedes proteger tus acciones y a la vez evitar este desastre con tu no al canje".

Fondos defensores

Pero los accionistas minoritarios personas físicas no están solos. Algunos pequeños fondos de inversión con mucho arraigo en Cataluña y bastante proyección en el resto de España también se han unido a su causa. Es el caso de GVC Gaesco Gestión.

Jaume Puig, director general y de Inversiones de la gestora de GVC Gaesco, esgrime que "una relación de intercambio justa para el accionista del Sabadell sería la de, por cada 4,62 acciones de Banco Sabadell entregadas, recibir una acción del BBVA y 2,40 euros". Por tanto, la oferta actual está "muy lejos" de esa cifra.

Si se mide de forma unitaria, puede verse que esto supondría una mejora en la oferta de un 32,5% sobre la situación actual, traduce Puig, que utiliza para su análisis factores como el origen de los beneficios obtenidos por ambas entidades (en mercados desarrollados Sabadell y más en emergentes BBVA) o las sinergias estimadas (que no se repartirían al 50% entre comprador y vendedor como en las operaciones corporativas habituales).

Además, "el porcentaje del capital que obtendrían los accionistas del actual Banco Sabadell de la nueva entidad, un 13,6%, es inferior al porcentaje de los beneficios que el Banco Sabadell representaría de la nueva entidad, que ha sido del 15,3% en los años 2024 y el primer semestre del 2025", remata el gestor.