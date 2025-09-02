UniCredit entra en la guerra de la banca digital en España con Aion Bank y se lanza a competir con ING, Openbank o Revolut

El gigante italiano UniCredit irrumpe en el competido sector de la banca digital y los neobancos españoles con la importación de su filial Aion Bank.

UniCredit cerró la compra de la totalidad del capital de Aion Bank y del proveedor de servicios bancarios Vodeno el pasado marzo, operación conjunta que se materializó por 376 millones de euros con el ánimo de que el banco italiano acelere "su camino hacia la banca digital".

"Durante los próximos meses vamos a dar forma a un nuevo banco digital en España y Europa. Un proyecto que nace con una idea simple, que la banca del día a día se sienta fácil, clara y cercana", asegura Diego Azorín Durruty, director general de Aion Bank para España, en su red social LinkedIn.

Y aclara: "No voy a entrar en detalles todavía. Toca escuchar, construir y probar. Queremos acertar en lo esencial, que nuestros futuros clientes encuentren una experiencia sin fricciones, con tiempos rápidos, transparencia real y un servicio humano cuando importa de verdad".

Azorín procede de Lea Bank, neobanco noruego que ha liderado en nuestro país los tres últimos años y medio. Antes ocupó puestos de responsabilidad en entidades como WiZink, Cofidis, Bigbank o EVO Finance (Fracciona).

Viejas rencillas con Santander

El grupo bancario transalpino quiere competir en un nicho de mercado donde, en lo que respecta a España, operan entidades con mucha solera como ING, Openbank (Santander), BBVA, Bankinter (que acaba de integrar EVO Banco), Imagin (CaixaBank), Revolut, Trade Republic, MyInvestor o N26, entre otros.

Precisamente, uno de los máximos rivales de Aion en España será Openbank, del Santander. Cuestiones del destino, UniCredit, matriz de Aion, está dirigida por Andrea Orcel, quien en 2018 fue anunciado como futuro consejero delegado del Banco Santander, pero la entidad canceló su incorporación poco antes de que tomara posesión, alegando el elevado coste del fichaje, especialmente por el bono millonario que UBS (su anterior banco) no cubriría y que Orcel reclamaba.

Orcel demandó al grupo presidido por Ana Botín por incumplimiento de contrato, argumentando que la oferta firmada era vinculante. El banquero de inversión reclamó inicialmente 112 millones de euros, finalmente rebajados a una horquilla entre 68 y 76 millones en la demanda final.

La justicia española falló inicialmente a favor de Orcel, pero, tras sucesivos recursos y sentencias, la cantidad final a pagar por el Santander ha ido bajando. Actualmente, ronda los 42 millones de euros.

En todo caso, el litigio sigue abierto en el Tribunal Supremo, ya que tanto Santander como Orcel han recurrido las sentencias, discutiendo el pago de primas de fichaje, bonus diferidos y remuneraciones sujetas a objetivos.

Aion Bank tiene su sede y cuenta con licencia en Bruselas. Fundado en 2020, ya opera en Alemania y Polonia y su aplicación móvil permite abrir cuentas, gestionar ahorros y realizar transferencias internacionales en múltiples divisas.

Orcel destacó que la adquisición de Aion y Vodeno por UniCredit mejora la capacidad tecnológica del banco y permite un crecimiento significativo en nuevos mercados y segmentos de clientes, en línea con los objetivos del plan estratégico del grupo transalpino.