La 'prima' negativa de la opa a Sabadell se recorta tras la mejora en bolsa de BBVA por los resultados y los dividendos

La diferencia entre la valoración que BBVA hace de Sabadell con el actual canje de la opa y la que da el mercado al banco catalán, lo que se conoce como la prima de la operación y que actualmente es negativa, se está convirtiendo en el punto clave y uno de los aspectos que más tendrán en cuenta los accionistas de Sabadell a la hora de decidir si venden el banco a BBVA o no.

Este diferencial varía cada día y desde el pasado enero se ha situado en terreno negativo la mayor parte del tiempo. Tocó su mínimo el pasado 29 de julio en el -14,5%, aunque en los últimos días ha logrado mejorar hasta el -8%.

Y lo ha hecho gracias a las subidas en bolsa de BBVA, que han sido mayores que las de Sabadell en los últimos días, lo que ha permitido al banco azul ganar terreno. Sin embargo, sigue siendo negativa y los analistas del mercado entienden que esta circunstancia lleva a que la entidad de origen vasco tenga que mejorar el precio de la opa.

El guión de esta opa cerró su último episodio el pasado lunes cuando, por segunda vez en el último mes y medio, BBVA comunicó al mercado su decisión de seguir adelante con la oferta que planteó hace ya quince meses a los accionistas de Sabadell.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los gestores de BBVA explicaban que tienen derecho a desistir de la oferta basándose en la ley de opas. Con todo, decidieron no hacerlo a pesar de que los accionistas hayan respaldado masivamente la venta de TSB, su filial británica, un evento que cambia el perímetro del activo sobre el que se lanzó en un principio la oferta, que es el grupo Sabadell.

"BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", afirman desde BBVA en el comunicado.

Esta notificación implica que el calendario previsto sigue adelante. Según el mismo, la CNMV aprobará el folleto de la opa previsiblemente a principios de septiembre, tras lo cual BBVA abrirá el periodo de aceptación de la oferta y los accionistas de Sabadell podrán emitir su decisión sobre si vender o no sus acciones al banco azul.

La prima negativa se reduce

Desde que ambos bancos publicaron a finales de julio sus resultados del primer semestre y sus respectivos planes estratégicos, que contemplan el reparto de megadividendos, han experimentado considerables subidas en bolsa.

El banco azul ha avanzado más de un 16% desde el 30 de julio (víspera de su presentación de resultados), hasta los 15,76 euros por acción, mientras que el catalán se ha revalorizado casi un 14,7% desde el 23 de julio (día antes de dar a conocer sus cuentas), hasta los 3,37 euros por título.

Sabadell presentó antes sus resultados junto a su nuevo plan estratégico y registró varias subidas en bolsa los días posteriores, lo que llevó a la prima a registrar su mínimo histórico en el -14,5% el día 29 de julio. Días después, ya con las subidas de BBVA, se recuperó hasta el -10%.

Comparados con esa fecha del mínimo de la prima, BBVA ha subido en bolsa un 19,6% y Sabadell, un 11%. El hecho de que BBVA haya subido más que Sabadell es el causante de que la prima negativa se haya reducido desde ese -14,5% al -8% actual.

Tras la decisión del lunes, los analistas de Alantra dan una recomendación de mantenerse neutral a las acciones de BBVA, con un precio objetivo de 16 euros, según recoge Europa Press.

Los de Renta 4, sin embargo, creen que el banco debería valer 14,14 euros por acción, con recomendación de mantener, mientras que dan a Sabadell un sobreponderar, con un precio objetivo de 3,29 euros por título.

El mercado pide una mejora

En este contexto, muchos analistas creen que ya es imposible que BBVA logre tener éxito en su oferta si no mejora el canje que está sobre la mesa. Se quedaría corto: supone una acción de BBVA por 5,3456 títulos de la entidad catalana, más el pago de 0,7 euros por acción en efectivo.

Este canje se actualizará a finales de este mes, una vez Sabadell haya abonado a sus accionistas el dividendo a cuenta de 0,07 euros por título el próximo 29 de agosto.

El argumento es tan básico como que, mientras exista una diferencia de valoración entre lo que pagará BBVA y lo que los accionistas pueden conseguir vendiendo sus títulos ahora, en teoría preferirán deshacerse de sus acciones en el mercado, antes que hacerlo a través de la oferta.

"Seguimos pensando que si realmente BBVA quiere contar con opciones de que la oferta salga adelante debería mejorar la oferta para, al menos, salvar el diferencial de la ecuación de canje", explicaban el martes los analistas de Renta 4.

En su opinión, la decisión de BBVA de seguir adelante "encaja dentro de lo previsto". "No descartamos que esta decisión apoye en el día de hoy a las cotizaciones de BBVA y Sabadell, en esta última porque el mercado aumente la posibilidad de una potencial mejora del precio", añaden.

Sin embargo, es difícil cuantificar cuánto debería BBVA mejorar la oferta, pues depende de las expectativas que tenga cada inversor y de la capacidad que tenga el banco para hacerlo, como explica a este periódico Nuria Álvarez, de Renta 4.

Y esto último depende de cuánto exceso de capital tenga disponible. En el caso de BBVA, según datos proporcionados por el propio banco y tomando como referencia un capital CET1 del 12%, serían unos 4.500 millones de euros.

Esto no quiere decir que este importe se vaya a destinar a este fin, sino que demuestra la capacidad de BBVA para hacerlo. El banco lo quiere, en principio, para invertir en crecimiento o para distribuir a los accionistas.

Más atractiva

De acuerdo con Álvarez, si BBVA destinara unos 2.000 millones de euros a hacer más atractiva la oferta, correspondería a una mejora de la misma de entre el 10% y el 15%. Esta experta no cree que BBVA vaya a invertir un importe superior, a pesar de que algunas voces del mercado esperan que la entidad eleve la oferta en el mismo importe que Sabadell ha prometido como megadividendo por TSB a los accionistas que no apoyen la opa: 0,5 euros por acción.

En todo caso, los analistas coinciden en que la mejora debería estar en consonancia con la brecha que existe entre la valoración que da BBVA a Sabadell en función de la ecuación de canje y la que le otorga el mercado a los precios actuales.

Es decir, que al menos se debería aumentar en ese 8% para que haya un "empate técnico" entre ambas valoraciones y a los accionistas no les salga mejor vender a precios de mercado.

Eso sí, hay que tener en cuenta que esa prima del -8% cambia cada día.

Por su parte, Manuel Pinto, analista XTB, explica a este periódico que "actualmente la oferta se encuentra en prima negativa y BBVA se esperará hasta el último momento para saber cuánto puede mejorarla". "Algo que, en caso necesario, estamos convencidos que hará una vez que ha dado el paso de seguir con la opa", añade.

Para este analista, el hecho de que BBVA no se pueda fusionar con Sabadell durante, al menos, tres años hace que no se puedan recuperar las sinergias de la operación y que la operación tenga menos atractivo para los accionistas de Sabadell.

"En caso de no mejorar la oferta y quedarse la prima en terreno negativo o ligeramente positivo, sí nos parece que se está infravalorando Sabadell y, sobre todo, al accionista de Sabadell, que ha conseguido unos resultados formidables en los últimos años en términos de rentabilidad y que los últimos resultados trimestrales han apoyado", explica Pinto.

En su opinión, el importe de la mejora dependerá de la evolución de ambas entidades en bolsa en las próximas semanas. "Esperamos que BBVA continúe su tendencia positiva actual reduciendo la prima entre ambas entidades. Sin embargo, aunque cotice en terreno positivo, tendrá que mejorar la oferta con algo de efectivo adicional, lo que reduce el atractivo para el propio accionista de BBVA", añade.

Como ejemplo, apunta que "si BBVA subiese en bolsa hasta 17,8 euros y Sabadell se quedase como está ahora, reduciendo la prima al 0%, contando que al menos tenga que ofrecer un 10% como prima adicional, significaría un efectivo a sumar de 0,272 € por acción de Sabadell, lo que supone un coste total adicional para BBVA (sobre un capital aproximado de 5.500 millones de acciones Sabadell) de 1.500 millones de euros".

Probabilidades

"Las probabilidades de éxito de la opa son bajas, en gran parte por la prima negativa, la fortaleza actual de Sabadell y las condiciones regulatorias impuestas. Para cambiar el rumbo, BBVA debería mejorar significativamente la oferta, algo que por ahora no está garantizado. Si BBVA no lo hace, el riesgo de fracaso es alto", agregan desde XTB.

Los analistas de Alantra, por su parte, creen que BBVA debería haber retirado la opa y que una mejora del precio destruiría valor para sus propios accionistas.

"El anuncio de seguir adelante con la oferta está en línea con nuestras expectativas, aunque hubiéramos preferido que BBVA siguiera la vía Orcel de retirar a Unicredit de la oferta por BPM, admitiendo que las cosas habían cambiado desde que se lanzara la oferta", apuntan desde la casa de análisis, recoge Europa Press.