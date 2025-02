Bankinter convoca su junta para el 27 de marzo y propondrá a dos nuevos consejeros independientes

El consejo de administración de Bankinter ha convocado su junta general de accionistas para el 27 de marzo y someterá a votación el nombramiento de dos nuevos consejeros independientes y el reparto de un dividendo de 0,12 euros brutos por acción, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Por un lado, propondrá la incorporación al consejo de dos nuevos consejeros externos independientes: Juan Antonio Zufiría Zataraín y Alfonso Villanueva Rodríguez, ambos con experiencia en el sector tecnológico.

Zufiría Zataraín es ingeniero aeronáutico y doctor en matemáticas aplicadas y en ingeniería aeronáutica. Ha sido vicepresidente global de servicios tecnológicos de IBM, director general de IBM Europa, director general de IBM Europa Global Technology Services y presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, entre otros cargos.

Por su parte, Alfonso Villanueva tiene un máster por la Northeastern University de Boston y otro en finanzas en la London Business School. Ha desempeñado el puesto de vicepresidente ejecutivo global de estrategia, desarrollo corporativo y emprendimiento de PayPal, además de responsable de PayPal Ventures en San Francisco, consejero dominical representando a PayPal en el consejo de administración de Mercado Libre (México y Brasil), director de innovación de SingTel en Singapur y socio sénior de McKinsey & Company, entre otros.

Por otra parte, se someterá a aprobación de la junta la ampliación del número de consejeros de 11 a 12, número que, en cualquier caso, queda por debajo del máximo aprobado en los estatutos sociales del banco y que está situado en 15 vocales. Si la junta aprueba los citados nombramientos, quedarían cubiertas así la nueva silla de consejero y una vacante a causa de la renuncia del actual consejero Álvaro Álvarez-Alonso Plaza, por razones estrictamente personales.

De aprobarse los nuevos nombramientos, el consejo tendría un 58% de consejeros independientes, siete de doce, frente al actual porcentaje del 54%, con seis de once. También tendría un 58% de consejeras.

Según el orden del día remitido a la CNMV, el banco presentará a los accionistas la reelección de Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y de Fernando Masaveu como consejeros dominicales y la de Cristina García-Peri como independiente.

Dividendo

La entidad va a proponer a la junta también el reparto de un dividendo complementario de 0,12 euros brutos por acción el próximo 3 de abril con cargo a las cuentas de 2024, lo que supone el pago de 110,96 millones de euros a los accionistas.

Sumando los otros dos pagos de dividendo ordinario ya realizados en junio y diciembre del año pasado, el dividendo total bruto correspondiente al ejercicio 2024 sería, en total, de 0,53 euros por acción. La cuantía total que abonaría el banco como dividendo con cargo a las cuentas del año pasado se situaría en 476,49 millones de euros, lo que sitúa el 'pay-out' en el 50%.