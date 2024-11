La CNMC ve insuficientes los compromisos de BBVA para la compra de Sabadell y aprecia riesgo para el crédito de pymes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que los compromisos trasladados por BBVA para hacer frente a sus preocupaciones sobre el impacto en competencia que tendría la integración con Sabadell son insuficientes. Además, apunta que es posible que la fusión derive en un empeoramiento de las condiciones de crédito de las pymes.

La autoridad de Competencia ha publicado este miércoles una nota sucinta referente a su decisión de la pasada semana de llevar su análisis de la operación a fase 2 para poder profundizar más en el mismo.

En esta nota, la autoridad explica sus razones, entre las que se encuentra el hecho de que en el caso de que ambos bancos se fusionaran se produciría una situación de duopolio en unos 50 municipios españoles. Eso sí, la operación no generaría ningún monopolio.

Hace algunas semanas, BBVA trasladó a la CNMC varios compromisos, la mayoría a tres años, para eliminar las preocupaciones de la autoridad en relación con los efectos de la fusión en la competencia.

Unos compromisos que el organismo que preside Cani Fernández considera insuficientes.

El negocio de pymes

En general (pymes y particulares), el banco azul se comprometía a mantener las condiciones comerciales de los clientes en los códigos postales en los que haya menos de cuatro entidades financieras.

Hay que recordar que el negocio de pymes, en el que es especialista Sabadell, constituye uno de los principales atractivos de la fusión para BBVA. Para las que se encuentren en estos códigos postales, BBVA proponía que los precios del nuevo crédito no excederán los precios medios aplicados a nivel nacional.

Y también se comprometía a no cerrar ninguna de las oficinas de Banco Sabadell especializadas en empresas en todo el territorio nacional.

Asimismo, ofrecía garantizar la continuidad de las líneas de capital circulante (créditos con plazo de terminación o renovación igual o inferior a un año) y que Sabadell tuviera vigentes en todo el territorio español, durante 18 meses, salvo deterioro financiero.

También proponía mantener, durante 18 meses, todo el volumen de crédito a pymes que no tengan otro proveedor financiero distinto a BBVA o Banco Sabadell.

No obstante, esto no es suficiente para la CNMC. "Tras analizar los compromisos presentados, se ha concluido que no se puede descartar que el hecho de que se apliquen precios medios nacionales en la concesión de nuevo crédito a pymes pueda empeorar las condiciones actuales de determinadas pymes y sea, por tanto, un compromiso idóneo y eficaz para solucionar el riesgo de empeoramiento de condiciones a las pymes", indican sus expertos en la nota.

"Tampoco se dispone de toda la información que se considera necesaria, en este caso, para poder concluir que el compromiso presentado para abordar el riesgo de reducción de crédito a pymes sea adecuado y efectivo y permita, en el tiempo de duración previsto, la adaptación a la estructura de mercado derivada de la operación", añaden.

Y es que en la CNMC creen que no se puede descartar "que la operación genere un riesgo de efectos unilaterales horizontales en forma de reducción del crédito a pymes, singularmente en aquellos ámbitos en los que la entidad resultante adquiere una posición significativa, se refuerza notablemente incrementándose la concentración, como revela el índice HHI y se enfrenta a una presión competitiva insuficiente".

Impacto en otros negocios

La CNMC también cree que es posible que la operación derive en dificultades en el mercado de pagos. De fusionarse BBVA y Sabadell, "la operación dará lugar a cuotas superiores al 30% a nivel nacional en el mercado de adquirencia con TPV, constituyéndose como líder nacional, al concentrarse el segundo y el tercer operador y, eliminar, por tanto, una fuerza competitiva importante".

"El análisis realizado revela, además, índices de concentración elevados que indican potenciales problemas de competencia, de acuerdo con las Directrices de la CE", añaden sus expertos en la nota.

"No se puede descartar que la entidad resultante, tras eliminar a un competidor importante, tendrá un incentivo y la capacidad para empeorar las condiciones comerciales de estos servicios mediante el incremento del precio al comercio que demanda servicios de adquirencia (sea online o a través del uso del TPV), ya sea a través de un incremento de comisión por uso o bien una mayor tarifa mensual", apuntan.

En este sentido, BBVA proponía "la desinversión de los excesos de participaciones estatutarias en sociedades de gestión de pagos".

Sin embargo, para la CNMC este compromiso es "insuficiente, ya que adolece de concreción y no permite concluir que puede resolver de forma completa y efectiva el problema identificado".

Además, "se ha constatado que la operación incide de forma significativa en el territorio de Cataluña y la Comunidad Valenciana, pues son provincias pertenecientes a estas comunidades autónomas las que presentan cuotas superiores al 30% en todos los productos de banca minorista analizados".

Otros compromisos de BBVA

BBVA ha trasladado otros compromisos a la CNMC, como los referidos a la inclusión financiera. En concreto, propone no cerrar oficinas cuando no haya otra (de BBVA o Sabadell) a menos de 300 metros de distancia ni en aquellos códigos postales con un nivel de renta per cápita inferior a 10.000 euros.

Además, se compromete a no abandonar municipios (ni sustituir por un agente, autobús bancario u otros medios) en los que haya menos de tres competidores y a ofrecer a los clientes de estos municipios el servicio Correos Cash de manera gratuita dos veces por mes.

Entre los compromisos también se encuentra mantener el servicio de caja con el mismo horario comercial de las oficinas de Sabadell en estos municipios y crear una cuenta para clientes vulnerables, sin comisión de apertura ni de administración y mantenimiento, una tarjeta de débito gratuita y transferencias en canales digitales gratuitas e ilimitadas, entre otras condiciones.

Por otra parte, se comprometía a mantener el acceso al parque de cajeros de Sabadell a todos los clientes de las entidades pertenecientes a red Euro 6000, durante un periodo de 18 meses o, en su caso, hasta la fusión de las partes (en caso de que BBVA ponga fin al acuerdo existente entre Banco Sabadell y los bancos de la red Euro 6000).