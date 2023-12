Las familias usan los tipos para exigir a la banca mejores condiciones en sus hipotecas y triplican las renegociaciones

La fuerte subida de los tipos de interés ha dado un giro de 180 grados al mercado hipotecario. Debido al vigoroso repunte del Euríbor, las cuotas de los préstamos ya concedidos a tipo variable se han encarecido y el interés fijo de los nuevos también, lo que ha llevado a muchas familias a pedir a sus bancos cambios en las condiciones de sus hipotecas.

Tanto es así que el volumen de las hipotecas renegociadas se ha triplicado este año en comparación con el pasado. En concreto, entre enero y octubre -último dato disponible en la base del Banco de España- el saldo de las hipotecas sometidas a un cambio de condiciones asciende a 3.769 millones de euros.

Es un 200% más que en las mismas fechas de 2022. Entre enero y octubre del año pasado, ese saldo sumaba 1.255 millones de euros, de forma que este año se ha triplicado. Además, el acumulado en 2023 es el nivel máximo desde 2016, cuando el saldo alcanzó los 6.396 millones. Una cifra muy elevada en comparación con otros años, lo que se debe, principalmente, a que en ese momento el Euríbor había entrado en negativo y las familias lo aprovecharon para exigir mejores intereses.

[La locura del Euríbor dispara las peticiones de los clientes para cambiar su hipoteca de variable a fija]

Por meses, este año el máximo se registró en marzo, cuando el saldo de hipotecas renegociadas con el sector bancario alcanzó los 450 millones de euros, frente a los 131 millones del mismo mes de 2022 (casi 3,5 veces más). Por detrás, julio (440 millones en 2023 vs 120 millones en 2022), junio (419 millones vs 126 millones) y octubre (414 millones vs 188 millones) son los meses en los que mayor saldo hipotecario se ha renegociado.

Mediante estas renegociaciones, las familias han cambiado el interés de sus hipotecas de variable a fijo o bien han logrado mejores tipos, gracias, principalmente, a ofertas de otras entidades en busca de captar clientes.

Subida de los tipos

Las familias se han animado a pedir cambios en las condiciones de su hipoteca a raíz de la subida de los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que la estrategia que el Banco Central Europeo (BCE) ha aplicado entre julio de 2022 y septiembre de este año para luchar contra la inflación ha provocado que el Euríbor a doce meses se haya disparado.

Este índice, que es la referencia más utilizada para el cálculo de los intereses de las hipotecas variables, pasó seis años en negativo hasta que en abril de 2022 superó ese umbral para después emprender un rápido camino al alza que le llevó al 4,149% en julio, su máximo del año.

En agosto, el índice cayó por primera vez en 20 meses, tras lo cual subió en septiembre y octubre para volver a retroceder en noviembre. En diciembre va camino no sólo de descender, sino de experimentar una fuerte caída que, como ya informó EL ESPAÑOL-Invertia, va a empezar a abaratar las hipotecas con revisión semestral por primera vez en dos años.

Esta evolución del Euríbor ha generado dos efectos: un encarecimiento de las cuotas de las hipotecas variables ya concedidas y una subida de los tipos de interés de las nuevas hipotecas fijas. Dos circunstancias que son el caldo de cultivo perfecto para las renegociaciones.

El interés, en máximos

La subida de los tipos de interés también ha tenido otra consecuencia en relación con las renegociaciones. El tipo de interés de estas operaciones se situó en el 4,72% en octubre, que es el último dato que ofrece el Banco de España.

Se trata de un nivel mucho más alto que el registrado en años previos. De hecho, es el máximo histórico de la estadística, que empezó a realizarse con los datos de 2014, y está un 71% por encima del registrado en diciembre de 2022.

[Punto de inflexión del Euríbor: por primera vez en dos años abarata las hipotecas que se revisan cada seis meses]

Y es que las renegociaciones de las condiciones de la hipoteca son posibles, lo cual no quiere decir que sean baratas. Este año se han realizado muchos cambios de hipoteca variable a fija, algo que se realiza al tipo de interés de mercado del momento, que durante los últimos meses ha sido cercano al 4% o, incluso, superior.

Igual ocurre con las mejoras de los tipos de interés cuando se cambia la hipoteca de un banco a otro. Es posible encontrar un tipo más bajo que aquel con el que se contrató la hipoteca inicialmente, pero esto no quiere decir que sea muy inferior. Al final, las entidades pueden mejorar un interés, pero dentro de los tipos que se ofrecen en el mercado.

Sigue los temas que te interesan