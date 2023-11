El Euríbor baja en noviembre por segunda vez desde la subida de tipos: los expertos creen que ya ha tocado techo

El Euríbor a doce meses está a punto de firmar su segunda caída mensual desde que comenzó su vertiginosa subida. El índice va a terminar noviembre bastante cerca del 4% y los expertos prevén que podría haber pasado ya su techo, al menos por el momento y mientras el BCE no retome las subidas de los tipos de interés.

Después de meses de incrementos sin freno, el Euríbor podría estar experimentando un cambio de tendencia. Lo cierto es que en el mes de noviembre, que termina el próximo jueves, el índice registrará una bajada respecto a su cierre de octubre, algo que desde que comenzaron a subir los tipos de interés solamente ha ocurrido una vez, el pasado mes de agosto.

El Euríbor a doce meses cerró el lunes en el 4,057%, de forma que la media mensual provisional de noviembre se sitúa en el 4,028%, cerca de los niveles en los que cerró en junio y en agosto. A falta de los tres últimos días de noviembre en los que marcará precio, el índice va a cerrar el mes con una caída, pues terminó octubre en el 4,16%, ligeramente por encima del dato de septiembre.

El índice tocó su máximo del mes de noviembre el pasado día 14, cuando llegó al 4,064%, y llegó a su mínimo en el 3,991% el día 17. Una evolución por debajo de los datos del mes anterior que los expertos achacan a la pausa que el Banco Central Europeo (BCE) decretó sobre la subida de los tipos de interés en la reunión de su Consejo de Gobierno del pasado 26 de octubre tras quince meses en los que se produjo una rapidísima subida de los tipos.

Y no es casualidad que en los únicos dos meses en los que el Euríbor ha bajado respecto al mes anterior -agosto y octubre- han sido en los que no ha habido incrementos de los tipos (el primero por ausencia de reunión del Consejo de Gobierno y el segundo por la pausa).

"En octubre de este año, el BCE congeló sus tipos tras subidas ininterrumpidas desde julio de 2022. Y ya hay previsiones que apuntan a que podría bajar sus tipos en algún momento del año que viene. El Euríbor suele adelantarse a los movimientos del BCE, así que, dadas las perspectivas, es normal que haya bajado ligeramente en noviembre", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Miquel Riera, responsable de Hipotecas en Help My Cash.

Hay que recordar que este índice se calcula a partir del interés medio al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre ellos y en otros mercados con un plazo de devolución de un año y depende principalmente de los tipos de interés de la zona euro.

"Buena noticia" para los hipotecados

Esta bajada representa una "buena noticia" para las familias con hipotecas variables, según explica Riera. "Cuando el Euríbor sube, estos clientes pagan unas cuotas más caras. Y cuando baja, las mensualidades de estos préstamos hipotecarios son más asequibles", cuenta. Eso sí, advierte de que "las cuotas de los hipotecados a tipo variable no bajarán de inmediato", pues "las hipotecas que se revisen con el Euríbor de noviembre todavía se encarecerán".

Esto es así porque las cuotas de las hipotecas variables se revisan cada seis o doce meses, según cada contrato, de forma que cada familia debe fijarse en el valor de su mes de referencia y compararlo con el valor del Euríbor de seis o doce meses antes, según corresponda.

El valor de cierre de noviembre, cercano a 4,028%, es inferior al registrado hace un año (2,828%) y al de seis meses antes (3,862%). Es por eso que las familias que tengan que revisar su cuota con la referencia de noviembre aún verán subir su hipoteca.

En todo caso, la noticia del dato de noviembre es positiva para aquellos que tengan firmada una hipoteca variable, pues da señales de que el Euríbor podría haber emprendido el camino a la baja tras el parón en la subida de tipos.

Y ahora, ¿qué?

Los expertos consultados apuntan a que el Euríbor ya habría tocado techo. "Al menos por ahora. Dada la tendencia a la baja de la inflación de la eurozona, pensamos que es muy poco probable que el BCE vuelva a subir los tipos en los próximos meses, así que creemos que este índice no cotizará al alza a corto plazo", apunta Riera.

Desde iAhorro, su portavoz Laura Martínez explica a este periódico que "parece que el Euríbor ya ha tocado techo, por lo menos este año 2023", aunque advierte que aún hay que esperar para conocer las próximas decisiones del BCE.

"Este mes de noviembre no ha habido reunión y solo queda la del mes de diciembre. Todo apunta a que no tocarán los tipos, lo cual es una buena noticia para el principal indicador de las hipotecas variables", añade Martínez.

Eso sí, la experta advierte de que el hecho de que el Euríbor no suba en los próximos meses no implica que se vayan a producir bajadas significativas "por lo menos hasta que los tipos no bajen del 4%".

La inflación, clave

De cara al futuro, desde Help My Cash creen que "todo dependerá de la evolución de la inflación y de la economía de la eurozona".

"Si la inflación se sigue reduciendo, es probable que el BCE mantenga sus tipos congelados y hasta que los baje en algún momento del año que viene, sobre todo si la situación económica de los países de la zona euro empeora. En ese escenario, el euríbor cotizará ligeramente a la baja y se situará en torno al 4% a finales de este año y entre el 3,75% y el 4% durante el primer semestre de 2024, aunque tampoco descartamos que baje hasta el 3,5%", apunta Riera.

Este experto añade que, en el caso contrario, es decir, si hay un repunte de la inflación en los próximos meses, "el BCE mantendrá sus tipos elevados y hasta podría aumentarlos de nuevo. En este escenario, es probable que el Euríbor vuelva a cotizar al alza", señala.

Y es que es difícil anticipar lo que puede pasar. La propia Christine Lagarde, presidenta del BCE, advertía el lunes de que la economía de la zona euro ha entrado en una fase de estancamiento y que todavía es pronto para cantar victoria en la lucha contra la inflación, cuya evolución a medio plazo sigue rodeada de "considerable incertidumbre".

"De cara al futuro, esperamos que continúe el debilitamiento de las presiones inflacionarias, aunque la inflación general podría volver a aumentar ligeramente en los próximos meses, debido principalmente a algunos efectos de base. Sin embargo, las perspectivas de inflación a medio plazo siguen rodeadas de considerable incertidumbre", avisaba la banquera central.

Así que mientras el mercado está intentando adivinar ya cuándo comenzarán a bajar los tipos de interés, desde el BCE advierten de que se puede producir un nuevo aumento de la inflación. Y esto es determinante porque el crecimiento de los precios es lo que marca principalmente las decisiones de política monetaria del BCE.

