El Euríbor se mantiene estable y cierra octubre en el 4,16%, ligeramente por encima del mes anterior

El Euríbor a doce meses cierra octubre manteniendo la estabilidad. El índice ha terminado el mes en el 4,16%, lo que implica una ligera subida respecto al cierre del mes anterior (4,149%). Pese a la moderación, las familias con hipotecas variables deben tener en cuenta que este valor implicará todavía una fuerte subida en su cuota.

El índice ha finalizado el mes con un valor diario de 4,052%, en mínimos del mes y muy cerca del 4%, a pesar de lo cual ha cerrado octubre con una subida respecto a septiembre. El máximo del mes (4,212%) se marcó hace varias semanas, los días 4 y 5 de octubre.

El crecimiento del Euríbor a doce meses ha ido durante los últimos casi dos años evolucionando de forma adelantada a las subidas de los tipos de interés. Comenzó su vertiginoso avance en febrero del año pasado, tras lo cual entró en terreno positivo en abril, después de seis años bajo cero.

Subida de la cuota

A pesar de esta estabilización, el valor mensual de la referencia hipotecaria hará que aquellos que tengan que revisar su cuota con el dato de octubre experimentarán un encarecimiento de la misma.

En concreto, una hipoteca concedida por 150.000 euros a 25 años a Euríbor +1% subirá unos 130 euros al mes, lo que supone unos 1.560 euros al año. Para el caso de una hipoteca de 100.000 euros en las mismas condiciones, subirá unos 89 euros al mes o 1.040 euros al año.

Los analistas de Help My Cash señalan que "poco a poco" el índice parece empezar a estancase, al calor del parón decretado por el Banco Central Europeo (BCE). De esta forma, los tipos oficiales se mantendrán en el 4,5% al menos hasta diciembre y es probable, por tanto, que el Euríbor "no sufra grandes variaciones" en lo que queda de 2023, como recoge Europa Press.

Según el comparador, los bancos prevén que el BCE mantendrá sus tipos estancados y que los podría reducir en algún momento de 2024, "de ahí que el Euríbor haya frenado su ascenso y haya terminado el mes de octubre con un valor solo un poco más alto que el de septiembre".

Buenas noticias

"El Euríbor se está resistiendo a sobrepasar la barrera del 4,2% más de lo esperado. Ya lleva cinco meses en el 4% y el crecimiento acumulado no supera las dos décimas. Esta es una buena noticia porque, si echamos la vista solo unos meses atrás, vemos que esas dos décimas eran fáciles de superar entre un mes y otro y que ahora no lo haga evidencia que está estabilizándose y que la cima, si el BCE se lo permite, podría estar cerca", afirma, por su parte, el director de hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

iAhorro resalta la importancia de la próxima reunión del BCE, prevista para el 14 de diciembre. "Tendremos que estar pendientes de si sube de nuevo los tipos otros 0,25 puntos o espera a 2024 para continuar con los incrementos, porque está claro que habrá más", señala Colombelli.

"Con este panorama, no cabe esperar ninguna bajada a corto-medio plazo. Para que eso fuera así, tendríamos que ver el Euríbor en niveles inferiores al 3,3% o al 3,7% a comienzos de 2024 y es prácticamente imposible que eso vaya a suceder", explica la portavoz de Kelisto.es, Estefanía González.

González señala que la situación más probable es que se registren incrementos "algo más leves" que en 2022 para todos aquellos que vayan a revisar sus hipotecas, al menos si los tipos de interés se mantienen estables en los niveles actuales. "Hablar de un Euríbor que se mueva entre el 3,5% y el 4% a lo largo de 2024 nos parece la hipótesis más certera si el contexto económico no experimenta grandes variaciones", concluye al respecto.

Sigue los temas que te interesan