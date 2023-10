Ana Botín: "Hay que pagar impuestos, pero si se paga demasiado, la gente se va"

Ana Botín, presidenta de Santander, ha defendido este martes el pago de impuestos, aunque ha considerado que, si son elevados, estos pueden suponer un desincentivo a la inversión. "No es ciencia cuántica. Hay que pagar impuestos, pero si se paga demasiado la gente se marcha", ha señalado.

Durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Banca 2023 organizada por Santander, Botín ha afirmado que hay personas y empresas en España que "están pagando más del 50% de sus ingresos al Gobierno", lo que supone una "falta de incentivos" no solo para los residentes en el país, sino para inversores extranjeros.

Cabe recordar que el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar contempla que el impuesto temporal a la banca, previsto solo para 2023 y 2024, se haga permanente, informa Europa Press.

Desde el anuncio de esta figura, en julio de 2022, el sector bancario se ha mostrado en contra, defendiendo que pagan "demasiados impuestos", que se trata de una medida que puede reducir la concesión de crédito y de que, además, estaría mal diseñado por gravar ingresos, y no beneficios. De hecho, tanto patronales bancarias como las propias entidades han recurrido ante la Audiencia Nacional este impuesto.

En esta misma línea, Botín ha afirmado que "no existe conflicto" entre crecimiento e inclusión. "A veces da la sensación de que queremos redistribuir, pero si no crecemos va a haber muy poco que redistribuir", ha defendido, antes de asegurar que quiere una sociedad "más juta y no dejar a nadie atrás".

"Creo que hay una manera que no sea una carrera en la que uno gana y otro pierde, donde se suben impuestos a las grandes empresas para redistribuir. No, se pueden pagar menos impuestos y que a todo el mundo le vaya mejor", ha añadido.

Así, ha pedido una regulación que vaya a favor del crecimiento, ha defendido la competencia y ha recordado el papel del sector en la economía. "Los bancos son esenciales para que tú puedas comprarte una casa o empezar un negocio. Hace falta financiación para crecer y el 70% de esta financiación en Europa proviene de los bancos", ha señalado.

Hace unos días, el número dos del banco, Héctor Grisi, también se pronunció en este sentido. "Hay ciclos y estamos en un ciclo arriba y el impuesto puede afectar o no. En un ciclo bajo [con bajadas de los tipos de interés], creo que podría afectar de manera importante", apuntó en relación con la posible extensión del impuesto extraordinario a la banca durante la última presentación de resultados del banco.

