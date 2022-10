Sabadell responde al Gobierno: los resultados de la banca son buenos, pero la rentabilidad es insuficiente

Sabadell responde en cierta medida a las críticas que en las últimas horas se han vertido desde el Gobierno sobre los buenos resultados de la banca y las energéticas. En opinión de César González-Bueno, consejero delegado de la entidad, unos buenos resultados no implican que la rentabilidad de las entidades esté en línea con las expectativas del mercado.

"No parece que ahora, pese a que los resultados en términos relativos sean mejores, eso justifique una presión impositiva mayor de un sector que todavía no cumple las expectativas de rentabilidad", ha apuntado este jueves el directivo durante la presentación de resultados del banco.

El banquero responde así a las afirmaciones que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, vertía el jueves en el Congreso al señalar que los resultados que los bancos y las eléctricas están presentando estos días "legitiman la política que está siguiendo el Gobierno".

Rentabilidad del 8%

En su opinión, es importante prestar atención a la rentabilidad, que en el caso del banco se sitúa en el 8% (medido en ROTE, rentabilidad sobre el capital tangible), es decir, por debajo del coste del capital.

Esta variable, que mide el retorno que los inversores esperan de su inversión en la entidad, la sitúan entre el 10% y el 12% en el caso del banco, según ha afirmado Leopoldo Alvear, director financiero de Sabadell.

[Sabadell duplica su beneficio en lo que va de año, hasta 709 millones, y eleva su 'payout' hasta el 40%]

"El ROTE del 8% está por debajo de lo que consideran los inversores y analistas como el coste del riesgo de la entidad. Si con resultados extraordinarios todavía no tenemos los resultados que espera el mercado, tendremos relativas dificultades para financiarnos en los mercados mayoristas. Este resultado es más alto, pero insuficiente", ha añadido González-Bueno.

El primer ejecutivo de Sabadell ha lamentado que los bancos son "un elemento fácil de crítica". "Y estamos en cierta medida, y eso sería mejor que no fuese así, inmersos en el juego político, del que nosotros intentamos mantenernos al margen. Se asocia al banquero con una opulencia y la realidad subyacente es que hay un montón de trabajadores y accionistas pequeños", ha apuntado.

Impuesto a la banca

En relación con el nuevo impuesto a la banca en el que está trabajando el Congreso, González-Bueno ha reiterado que debería ser neutro para todo el sector, es decir, que no afecte a unas entidades y a otras no.

"La forma más eficiente sería [que se aplicara] sobre los resultados de las entidades. Una vez se ha decidido que esto no, al menos no elegir un factor que afecta más a unos que a otros", ha apuntado en relación con el hecho de que el impuesto gravará los ingresos por intereses y comisiones de la banca, no el beneficio ni el activo u otros elementos.

"El mercado marca la valoración de las empresas y los bancos en España y en Europa cotizan por debajo del valor en libros. En Sabadell cotizamos a un 40% del valor tangible. No solamente es la visión de los directivos, sino que el mercado también opina que las rentabilidades no son las que deberían ser", ha agregado, por su parte, Alvear.

Sigue los temas que te interesan