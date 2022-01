Revolut planea ofrecer crédito al consumo en España y "todo lo que se espera de un banco"

Revolut acaba de lanzarse como banco en España, lo que le da la posibilidad de captar depósitos de sus clientes con protección de las autoridades (hasta 100.000 euros). Y tiene más planes para este país, según explica Alan Chang, Chief Revenue Officer de Revolut, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, en la que reconoce que la compañía ha "avanzado" mucho en los últimos años, pero puede ir "mucho más rápido en España".

Sobre la mesa de Revolut Bank se encuentra la posibilidad de ofrecer a sus clientes en este país crédito y otros productos. "Por supuesto. El primer paso es lanzar los depósitos protegidos, pero también lanzaremos algunas tarjetas de crédito, descubiertos, créditos personales... todo lo que se espera que un banco ofrezca lo ofreceremos en España", apunta el directivo.

"Hemos avanzado, pero podemos ir mucho más rápido en España", expone Chang sobre un mercado donde debe convivir con bancos tradicionales muy establecidos, con los que el directivo ve la posibilidad de competir, pero también de colaborar. "Ambas cosas están bien. Trabajamos juntos, pero también somos competidores", dice sobre las entidades más tradicionales.

Un unicornio rentable

Chang aterrizó en la compañía en 2016, prácticamente al inicio de la vida de la fintech. Está detrás de la creación de las suscripciones de pago Premium y Metal de la tarjeta de Revolut y, entre otras iniciativas, lideró su expansión a EEUU, Singapur, Australia y Japón.

A lo largo de estos casi seis años, Chang tiene claro cuál va a ser el mayor hito de la compañía: alcanzar la rentabilidad. El directivo espera que Revolut alcance el break even en el ejercicio 2021, cuyas cuentas auditadas se conocerán la próxima primavera.

Alan Chang, Chief Revenue Officer de Revolut. Revolut Revolut

Sin embargo, Revolut ha subido recientemente un importante peldaño al convertirse en un unicornio valorado en 33.000 millones de dólares (más de 29.000 millones de euros al cambio actual) en seis años, una meta que, con todo, es solo el principio para Chang.

"Es un reflejo del progreso que hemos hecho como compañía, los inversores han visto el valor. Y es un logro (...) Pero del modo en que lo veo es muy pequeño si nos comparamos con las mayores compañías de servicios financieros del mundo. Por ejemplo, Visa vale 400.000 millones de dólares, así que 33.000 millones no es nada. Si miramos a JP Morgan, vale 300.000 millones (...) En términos de potencial de lo que podemos alcanzar creo que estamos empezando", apunta el directivo.

Es por eso por lo que sus planes van mucho más allá de conformarse con esta valoración. "Queremos ser el primer banco que valga un billón de dólares, así que llevamos cumplido el 3,3%. Necesitamos crecer y esto es lo que yo llamo un objetivo a medio plazo", añade.

"Fuerte recuperación"

Los datos del gasto con tarjeta efectuado por sus clientes permiten al directivo de Revolut augurar para España un buen ritmo de recuperación económica. Según explica a este periódico, el pasado año se vio un aumento del gasto con tarjetas españolas del 80% en comparación con 2020, especialmente en restaurantes (+80%), alimentación (+83%) y transporte (+95%). Los importes gastados con tarjeta dentro del país crecieron un 47% y fuera, un 86%.

"Estamos viendo una recuperación muy fuerte en el gasto, tanto dentro de España como en el extranjero y especialmente en tres áreas clave: restaurantes, alimentación y transporte", apunta el responsable de facturación de Revolut.

Sede de Revolut. Revolut Revolut

Y, de cara al futuro, pese a los riesgos de aparición de nuevas variantes de Covid, lo cierto es que Chang prevé que la tendencia positiva continuará. "No solo en España. Si miramos a los mercados asiáticos, que van por delante y tienen más restricciones, estamos viendo una recuperación muy fuerte. Solo vemos fuertes recuperaciones en todos nuestros mercados, así que no hemos visto ningún dato que sugiera que va a pasar otra cosa que no sea una fuerte recuperación en España", expone Chang, que se muestra "bastante esperanzado y optimista" con este país.

Los planes de la compañía no se quedan solo en España tras su lanzamiento de Revolut Bank, como explica el directivo: "La idea es lanzar una cuenta bancaria en todos los sitios en los que operamos. (...) En los actuales mercados en expansión, como India o Japón, no tenemos planes inmediatos, pero la intención es ser un banco global. Queremos ofrecer servicios bancarios a todos nuestros clientes".

