Calviño exige a la banca un plan para que los mayores no queden excluidos de los servicios financieros

Nadia Calviño, vicepresidenta económica, se ha reunido este jueves con los representantes del sector bancario y el Banco de España para trasladarles su "inquietud" respecto a la inclusión financiera de los mayores y exigirles un compromiso para asegurar el acceso de todos los ciudadanos, especialmente los de mayor edad, a sus servicios.

En el encuentro han participado también Gonzalo García de Andrés, secretario de Estado de Economía; Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro; José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca (AEB); José María Méndez, director general de la CECA; Cristina Freijanes, secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) y Fernando Tejada, director de Conducta de entidades del Banco de España.

Una cumbre en la que las patronales bancarias se han comprometido a revisar su Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca para en el plazo de un mes plantear nuevas soluciones para garantizar la inclusión financiera de los mayores.

Campaña en Change.org

El origen de esta preocupación se encuentra en el lanzamiento hace unos días de una campaña en Change.org por parte de un ciudadano, Carlos San Juan, titulada Tengo 78 años y me siento apartado por los bancos. Atención humana en sucursales bancarias.

En la misma, criticaba que "los bancos se han olvidado de las personas mayores", que no se merecen esta "exclusión", por lo que pedía "un trato más humano en las sucursales bancarias".

"No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros se averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que solo se pueden hacer online... Y en los pocos sitios donde queda atención presencial, los horarios son muy limitados, hay que pedir cita previa por teléfono pero llamas y nadie lo coge… Y te acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, no sabemos manejar. O mandándote a una sucursal lejana a la que quizás no tengas cómo llegar", lamentaba San Juan.

En suma, pedía firmas para "solicitar que los bancos atiendan a las personas mayores sin trabas tecnológicas y con más paciencia y humanidad". Por el momento, la iniciativa ha recabado 322.599 firmas, así como el apoyo de asociaciones.

Dos velocidades

En un comunicado reciente, Asufin exigía a los bancos "que cumplan con el carácter esencial de los servicios bancarios". "La asociación defiende una digitalización de las finanzas a dos velocidades, que impida la exclusión financiera", añadía.

Por su parte, desde la AEB señalaban que "la digitalización es un proceso imparable en la sociedad que afecta a todos los sectores de la economía", si bien "los bancos atienden las necesidades de todos sus clientes con independencia de su grado de digitalización, de si están habituados a las nuevas tecnologías o no, algo que no hacen las grandes empresas tecnológicas que prestan servicios bancarios".

