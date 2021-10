Bankinter prevé que EVO deje de dar pérdidas en 2024 aunque avanza en hipotecas

Han pasado ya más de dos años desde que Bankinter cerró la compra del negocio de EVO Banco, por aquel entonces en manos del fondo Apollo, pero la entidad aún no ha logrado aportar positivamente al beneficio del grupo que dirige María Dolores Dancausa. Y, como ella misma ha reconocido, aún quedan unos años para que eso pase.

Más concretamente, desde Bankinter se estima que EVO Banco puede cerrar 2023 con un margen de explotación positivo, es decir, sin aportar pérdidas antes de provisiones y otros efectos.

Pero no será hasta el primer trimestre de 2024 cuando la entidad absorbida alcance el punto de break even, como explicó Dancausa el jueves durante la presentación de resultados de Bankinter. Es decir, hasta dentro de casi dos años y medio no se espera que EVO Banco empiece a ser rentable.

Avance en hipotecas

Con todo, la entidad ya le está dando algunas alegrías a Bankinter. EVO Banco contribuyó con 21,13 millones de euros al negocio de la entidad, lo que supone un 3,75% más que el año anterior. Es aún el negocio que menos aporta, sin tener en cuenta el centro corporativo, de acuerdo con las cuentas del banco.

Y es que al cierre de los nueve primeros meses del año, EVO Banco había más que duplicado su producción de nuevas hipotecas respecto a un año antes, hasta 546 millones de euros, al tiempo que incrementó las fijas que tiene en cartera en un 64%.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, durante la presentación de resultados.

Así, el valor de su inversión crediticia total alcanzó los 1.696 millones de euros al término de septiembre de este año. Esto es un 55% por encima del mismo registro de un año antes. Al cierre del mes, EVO Banco contaba con 672.000 clientes.

Desde que EVO Banco entró a formar parte del grupo Bankinter, ha experimentado numerosos cambios. Uno de los más importantes es que su director general ya no es Enrique Tellado, quien lideró la entidad durante los siete años anteriores, sino Eduardo Otaiza, hasta entonces director de la Banca Comercial de Bankinter.

En estos ocho meses, Otaiza ha remodelado la cúpula de la entidad, dando entrada a Beatriz de Mendoza como nueva directora financiera de la entidad y a Juan Rosas como nuevo director de Negocio y Laboratorio de Clientes, dos perfiles que llevaban años en el grupo.

Otro avance importante ha sido el hecho de que, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, EVO Banco ha decidido mudarse recientemente de sede, dejando la antigua de la calle Serrano de Madrid.

Ahora opera, también dentro del barrio Salamanca, en la calle Don Ramón de la Cruz, en un edificio mucho más acorde a la nueva etapa del banco y al refuerzo de su identidad digital.

