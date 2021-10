Bizum llegará a 20 millones de usuarios en 2021 y duplicará las operaciones del año pasado

En sus primeros cinco años de vida, Bizum ha experimentado un vertiginoso crecimiento que se ha acelerado especialmente en el último ejercicio. El servicio de transferencias instantáneas de la banca española prevé cerrar 2021 con un volumen muy próximo a 20 millones de usuarios particulares (unos 3 millones más que en estos momentos), que habrán realizado 500 millones de operaciones, lo que supone mucho más que el doble de las que tuvieron lugar el año pasado (210 millones).

La actividad entre particulares no solo no se ha visto afectada por la imposición de un límite al número de operaciones que puede recibir cada particular en 60 al mes (frente a las 150 anteriores), como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, sino que se ha incrementado. De hecho, solamente en este año Bizum habrá sumado casi 7 millones de usuarios particulares.

En cuanto a las operaciones realizadas en comercio electrónico, la previsión de Bizum es terminar el año con 5 millones, lo que supone seis veces más que en 2020. Alcanzarán los 310 millones de euros, mientras que las donaciones llegarán a 18 millones al término de este año.

Y es que, a día de hoy, ocho de cada diez usuarios de banca digital lo es de Bizum, como ha explicado Ángel Nigorra, director general de Bizum, durante un encuentro con medios celebrado en la semana en la que el servicio cumple cinco años.

Un hito pese al cual Bizum sigue centrado en el mercado español y no contempla por el momento dar el salto a mercados internacionales, aunque, como ha explicado Nigorra, esto no quita que a medio plazo se pueda estudiar una colaboración con otras soluciones de pagos europeas.

No saldrá a bolsa

Lo que no está en la hoja de ruta de la compañía es salir a bolsa. Según Nigorra, no hay planes para ello, pues Bizum "no tiene un objetivo de rentabilidad directo", sino que su propósito es ofrecer un servicio eficiente a los clientes de la banca.

Tampoco está por el momento en los planes de la compañía cobrar a los clientes particulares por el servicio. En todo caso, de plantearse la opción esta decisión correría por cuenta de los bancos, no de Bizum, según Nigorra.

"Bizum no cobra a los clientes finales, lo que tenemos es tarifas a los bancos. Y son los bancos los que fijan los precios y las condiciones del servicio [para los particulares]", ha explicado.

