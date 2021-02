Los grandes banqueros acumulan ya 130 millones en su hucha de las pensiones

Los recortes en las retribuciones acordados el pasado año en las cúpulas de los principales bancos del país no han impedido que los primeros espadas del sector sigan engordando su ‘hucha’ de las pensiones. El pasado año, la gran banca española aportó 6,7 millones de euros a los sistemas de ahorro a largo plazo de sus presidentes y consejeros delegados, hasta atesorar un total de más de 130 millones de euros.

Así se desprende de los informes anuales de remuneración que las entidades han ido remitiendo en los últimos días a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en los que desgranan las retribuciones, tanto fijas como variables, de sus principales directivos. En los documentos queda patente cómo la crisis también ha tocado de lleno el salario total de los ‘banqueros top’ del país, que el pasado año se comprometieron a ajustarse el cinturón frente a la pandemia.

Sobre las retribuciones totales, los recortes han ido desde el 44% experimentado por el presidente de BBVA, Carlos Torres, al más del 20% experimentado por Josep Oliu y Jaume Guardiola, presidente y CEO del Sabadell, respectivamente. La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, también experimentó un recorte del 31% en su salario anual, mientras que para Gonzalo Gortázar (CaixaBank), el ajuste alcanzó el 24%.

Fondo para la jubilación

La mayor parte del recorte corresponde a la retribución variable. Pero los directivos pueden estar tranquilos en lo que respecta a los fondos destinados a su jubilación. Al menos de momento, porque algunas entidades están cambiando sus políticas de remuneración en este sentido.

Es el caso de BBVA, donde el consejero delegado, Onur Genç, no cuenta con pensión de jubilación desde su incorporación al banco, pero sí con un complemento a su retribución fija (‘cash in lieu of pension’) y otro de movilidad, en atención a su condición de alto ejecutivo internacional, por los que ha percibido 1,254 millones de euros que se han incluido en el cálculo.

Por su parte, Carlos Torres registra la aportación de mayor volumen a su sistema de previsión, con 1,64 millones de euros que engordan su hucha total hasta los 23,05 millones de euros. La entidad ya anunció que este concepto bajará este año, al acordarse que sea el equivalente a un 15% de su retribución fija a anual (desde el 67% actual).

Sabadell y Santander

Por volumen de aportaciones, a Torres le sigue en el ranking Jaume Guardiola, con un total de 1,22 millones de euros que han engordado su fondo de las pensiones hasta los 25,51 millones de euros a cierre de 2020, la segunda más elevada de los primeros espadas de los bancos del Ibex, solo por detrás del ’bote’ que acumula Ana Botín, presidenta del Santander, con un fondo total de 49,44 millones de euros, tras una nueva aportación de 1,15 millones de euros el pasado año.

El consejero delegado del banco cántabro, José Antonio Álvarez, acumula un total de 18,08 millones de euros en su sistema de ahorro a largo plazo, tras sumar a la caja otros 864.000 euros el pasado año.

A falta de conocer los datos de Bankinter (y teniendo en cuenta que María Dolores Dancausa acumulaba un fondo de 1,7 millones a cierre de 2019), hay que volver a Banco Sabadell para descubrir el siguiente fondo de mayor volumen entre los principales directivos de los mayores bancos del país. Se trata de los 8,7 millones de euros que acumula el presidente de la entidad de origen catalán, Josep Oliu, después de recibir en 2020 una aportación de 36.000 euros.

En su último año al frente de CaixaBank antes de la fusión con Bankia (cuyos principales directivos no cuentan con aportaciones a planes de pensiones), Jordi Gual presenta un fondo acumulado de 277.000 euros, una cifra que llama la atención si se compara con los volúmenes que manejan otros directivos con su mismo cargo en otras entidades.

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, recibió el pasado año 511.000 euros en aportaciones a su pensión, que ya suma un total de 2,5 millones de euros.