BNY Mellon ficha para su sucursal en España a una ex mano derecha de Paramés

The Bank of New York Mellon estrena nueva etapa en España con el fichaje de Gema Martín Espinosa, quien hasta hace solo un mes ha sido la mano derecha de Francisco García Paramés en Cobas. El banco americano ha anunciado este lunes que abre una nueva sucursal en nuestro país.

Martín Espinosa será la directora principal de Ventas y Relaciones Institucionales de BNY Mellon en España y Portugal. Estará bajo las órdenes de Mariano Giralt y Ana Arias, director y subdirectora, respectivamente, de la nueva oficina en Madrid, quienes se incorporaron al grupo estadounidense en 2011 el primero y en 2013 la segunda.

La nueva incorporación de BNY Mellon atesora casi dos décadas y media de trayectoria profesional en el sector financiero. Su último desempeño ha sido en Cobas Asset Management, donde ha ejercido de directora de Negocio Internacional y Relación con Inversores Institucionales desde 2016. Ayudó a montar el proyecto cuando Paramés se puso a gestionar en solitario tras su etapa en Bestinver y los dos años de no competencia, y después ha sido una de sus caras más visibles.

Anteriormente, había trabajado para BBVA Asset Management como responsable de Negocio Institucional (incluyendo Luxemburgo) y Distribución Internacional, entre 2010 y 2016. Su carrera ha estado siempre muy ligada al desarrollo de los mercados extranjeros. Previamente, entre 2001 y 2010, ocupó estos mismos roles en Inversis Banco.

Sus comienzos fueron en JPMorgan, en el período 1997-2001, para las plazas de Londres, Ginebra y Bruselas, donde fue ventas sénior y especialista en capital riesgo.

Mayor custodio del mundo

La sucursal que ha abierto BNY Mellon en España, donde ya tenía actividades de representación, está anclada al banco europeo, el cual tiene oficinas en Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

Trabaja con una amplia gama de instituciones financieras, empresas, gestores de activos, compañías de seguros, fondos de pensiones y otros clientes en toda Europa, ofreciendo servicios de custodia y administración de activos, servicio de agencia y fiduciarios, mercados, corresponsalía bancaria, gestión de colaterales, servicios de tesorería y servicios de compensación y gestión de garantías. De hecho, The Bank of New York Mellon es el mayor custodio de activos del mundo.