Bank of New York Mellon abre una nueva sucursal en España liderada por Mariano Giralt

Bank of New York Mellon ha anunciado este lunes la apertura de una sucursal en España para proporcionar soporte a los clientes del país y con el objetivo de incrementar su número. Al frente de la tarea, la entidad ha colocado a Mariano Giralt.

Giralt asumirá las funciones de director de la sucursal, mientras que Ana Arias será la subdirectora de la nueva oficina en Madrid. Ambos cuentan con una larga trayectoria vinculada a BNY Mellon. De hecho, el nuevo responsable de la sucursal se incorporó en 2011 y actualmente es director global de Impuestos y Regulación, además de líder digital para Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Anteriormente, Giralt trabajó en JP Morgan Chase y fue abogado en el bufete español Cuatrecasas. Asimismo, es presidente del grupo Blockchain & Tax de la European Fund Asset Management Association.

De su parte, Arias se incorporó a BNY Mellon en Madrid en 2013. Actualmente, es responsable de Corporate Trust en España, Portugal y Andorra. Con anterioridad había desempeñado diferentes responsabilidades en las áreas de Global Banking & Markets, Bond Syndicate, Research y ABS Trading en Banco Santander.

Cuatro décadas

La consejera delegada de The Bank of New York Mellon SA/NV, Leonique van Houwelingen, ha indicado que "la apertura de nuestra sucursal en Madrid refleja la importancia de nuestras relaciones en Iberia". Esta inauguración supone un paso más en una estrategia que se remonta a 1981, cuando la entidad abrió una oficina en Madrid. "Estamos encantados de que nuestra nueva sucursal impulse el crecimiento y proporcione a los clientes de la región un acceso más directo a nuestros servicios globales", ha señalado.

El banco tiene oficinas en Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. La gestora de fondos de inversión del grupo, BNY Mellon Investment Management, ya contaba con una sucursal en España, dirigida por Sasha Evers.